Пермский «Редуктор-ПМ» отказался от иска к питерской структуре ОДК на 77,3 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по исковому заявлению АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» к питерскому АО «ОДК-Климов». Информация об этом содержится на сайте «Электронное правосудие». Согласно карточке дела, пермское предприятие требовало взыскать с ответчика более 77,3 млн руб., но в итоге отказалось от заявления полностью или в части. Обоснование требований не уточняются. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. АО «ОДК-Климов» действует в Санкт-Петербурге с 2006 года. Производит двигатели летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей. Управляющей организацией является АО «ОДК».

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».