В СКР начали проверку из-за сломавшейся электрички под Нижним Новгородом

Доследственную проверку начали после появления в соцсетях информации о том, что пассажирам пришлось идти около 3 км пешком из-за сломавшейся электрички. Электропоезд Нижний Новгород — Металлист 24 января остановился из-за технической неисправности в районе станции Кожевенное (Богородск), сообщили в Центральном МСУТ СК России вечером 25 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По ее результатам дадут правовую оценку действиям ответственных лиц железной дороги. Свою проверку также проводят в транспортной прокуратуре.

Галина Шамберина