Кредиты потеплели

Снижение ставок оживило рынок корпоративного кредитования, однако выдачи кредитов в Петербурге по итогам 2025 года все еще показывают отрицательную динамику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным ЦБ, средние ставки по корпоративным кредитам по состоянию на октябрь 2025 года составляли 17,9% для займов сроком до года и 15,3% для займов сроком более года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным ЦБ, средние ставки по корпоративным кредитам по состоянию на октябрь 2025 года составляли 17,9% для займов сроком до года и 15,3% для займов сроком более года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ЦБ РФ, в январе — ноябре 2025 года банки выдали в Петербурге кредитов на 5,94 трлн рублей, что на 8,6% ниже выдач за тот же период 2024 года. Показателей за весь 2025 год регулятор пока не предоставил. При снижении объемов кредитования задолженность юрлиц Петербурга перед банками (кредитный портфель) выросла с начала года на 10,9%, до 6,65 трлн рублей.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в отраслевом разрезе основной вклад в рост корпоративной задолженности в городе внесли секторы оптовой и розничной торговли (+18,6%) и операций с недвижимостью (+14,9%). В перерабатывающей промышленности рост составил 9,6%.

Городская динамика в целом сопоставима с общероссийской: в РФ выдачи корпоративных кредитов за 11 месяцев уменьшились на 4,4% (год к году), а задолженность увеличилась на 8,1%. По итогам 2025 года ЦБ прогнозировал рост корпоративного портфеля на 9–12%.

«Увеличение кредитного портфеля по стране за весь год может составить 11%. Рост связан со снижением ставок, а также с высокой потребностью бизнеса в средствах на развитие. Это особенно относится к обрабатывающей промышленности, которая в 2025 году фактически вынесла на своих плечах весь рост в промышленном секторе в целом. Также примерно треть от роста объемов кредитования бизнеса в 2025 году пришлась на крупнейшие промышленные госкорпорации и торговые сети федерального масштаба»,— говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ставки падают, требования растут

Снижение ключевой ставки началось во втором полугодии 2025 года и было относительно плавным, а коррекция ставок по кредитам коммерческих банков происходит с временным лагом, отмечает заместитель управляющего петербургским филиалом Росдорбанка Ольга Павлинова.

«Поскольку для многих банков основной источник ресурсов — вклады физических лиц, ставки по которым не могут быть пересмотрены в одностороннем порядке, стоимость ресурсной базы снижается постепенно. Таким образом, изменение ключевой ставки не оказало существенного влияния на объем кредитования в 2025 году, что подтверждается официальной статистикой»,— поясняет госпожа Павлинова.

Спрос бизнеса на кредиты в корпоративном секторе начал восстанавливаться в конце третьего квартала 2025 года, говорит заместитель председателя правления банка «Александровский» Кирилл Мясоедов.

«В период высокой ключевой и кредитной ставок многие компании сокращали кредитную нагрузку. После снижения ключевой ставки с 21% на 5 п. п. и последующего уменьшения ставок по кредитам спрос начал восстанавливаться. И в сентябре объем корпоративных кредитов, выданных банками Петербурга, существенно вырос и превысил 600 млрд рублей, тогда как в предыдущие месяцы он в среднем составлял около 400 млрд рублей»,— рассуждает господин Мясоедов. По итогам 2025 года он ждет роста корпоративного кредитного портфеля в пределах 4–6% по сравнению с 2024 годом.

По данным ЦБ, средние ставки по корпоративным кредитам по состоянию на октябрь 2025 года составляли 17,9% для займов сроком до года и 15,3% для займов сроком более года. «По сравнению с началом прошлого года ставки снизились на 5,9 и 1,9 п. п. соответственно. Между тем банки несколько ужесточили требования к корпоративным заемщикам, реагируя на регуляторные изменения и рост рисков. В частности, они стали более тщательно анализировать финансовое состояние и долговую нагрузку компаний»,— указывает господин Додонов.

Прежде всего банки ужесточили требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой, добавляет госпожа Мильчакова. «Процентные ставки стали доступнее, но получить кредит заемщикам стало труднее. Банки сформировали большие резервы на возможные потери по кредитам, сократился процент одобрения поданных на кредиты заявок, как от физлиц, так от юридических лиц, до 20–25%»,— поясняет она.

Новая структура спроса

Если опираться на официальные данные ЦБ РФ, то на протяжении 2025 года основной темп роста кредитования приходился на компании обрабатывающих производств, финансовую и страховую отрасли, техническую, научную сферы, перечисляет отраслевой эксперт, кандидат экономических наук Ольга Горюкова. Наименее активно банки финансируют компании, работающие в области информации и связи, в сельском хозяйства, логистике (транспортировке, хранении).

В Северо-Западном банке Сбербанка объем кредитования петербургских компаний за 11 месяцев 2025 года вырос на 127%, до 955 млрд рублей. В банке сообщили, что максимальный объем выдач был зафиксирован в октябре в размере 182 млрд рублей. Большее всего в течение года кредитовались металлургические компании, предприятия горнодобывающей отрасли, клиенты из сферы недвижимости, розничной торговли, а также нефтегазовой промышленности. Структура кредитного портфеля «Сбера» в регионе сильно не изменилась: доля инвестиционного кредитования и проектного финансирования сохранилась на уровне 50%.

Т-банк на фоне интеграции с Росбанком по итогам года увеличил корпоративный кредитный портфель в Северо-Западном регионе в 1,5 раза. Как отмечает Светлана Линникова, директор по работе с корпоративными клиентами банка в СЗФО, в Петербурге спрос стабильный, но заметно меняется его структура. Компании все чаще используют новые займы для рефинансирования действующих обязательств и поддержания операционной деятельности. Особым спросом пользуются субсидируемые программы, доступные ограниченному числу заемщиков.

«В 2025 году мы наблюдали некоторый рост интереса к оборотному финансированию, особенно в осенний период. В частности, увеличилась срочность таких кредитов: средний срок транша вырос с шести до двенадцати месяцев», — говорит госпожа Линникова. Наибольший интерес к кредитам, по ее словам, сохраняется в отраслях, ориентированных на внутренний рынок и импортозамещение: фармацевтике, пищевой промышленности, розничной торговле и отдельных сегментах обрабатывающей промышленности. Проектное кредитование остается особенно востребованным в жилищном строительстве.

Снижение интереса к кредитованию, по словам Светланы Линниковой, наблюдается в экспортоориентированных секторах и связано с падением доходности экспорта на фоне укрепления рубля и ограниченной эффективностью привлечения средств для инвестиционных проектов.

Ольга Павлинова отмечает, что в условиях довольно высокого уровня процентных ставок и удорожания кредитных ресурсов снизились объемы товарных кредитов (возможности отсрочки платежа), в связи с чем основной целью кредитования оставалось пополнение оборотных средств. Кроме того, ряд клиентов заморозил или отложил инвестиционные проекты, так как размещение средств во вклады обеспечивало высокую доходность.

С другой стороны, высокий спрос на кредиты был со стороны МФО, ПКО, лизинговых и факторинговых компаний, добавляет Роман Филимонов, директор департамента развития корпоративного бизнеса «Своего банка», который фокусируется на кредитовании таких финансовых институтов. За год объем кредитного портфеля банка вырос более чем на 75%. В сегменте микрофинансовых организаций объемы выросли на 47,7%, факторинговых компаний — на 58,7%, лизинговых — на 80,1%.

Бизнес рассматривает альтернативы

В качестве альтернативы кредитам многие компании продолжают рассматривать облигации. Динамика новых размещений облигаций корпоративных эмитентов в 2025 году достигла нового рекорда. Как отмечает Давид Григорьев, старший инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции», за год российский рынок корпоративных облигаций вырос на 14,4%. В условиях цикла снижения ключевой ставки доходности на публичном рынке снижаются несколько быстрее, чем сама ключевая ставка, и у эмитентов появляется возможность занимать средства дешевле, чем в банках, утверждает он.

«Мы с достаточным оптимизмом смотрим на перспективы долгового рынка в текущем году. За 2025 год средняя доходность по бумагам с самым высоким кредитным рейтингом AAA снизились с 18,1 до 15,1%, по бумагам с рейтингом AA — с 23,2 до 16,5%, с рейтингом А — с почти 27 до 20%»,— делится господин Григорьев.

В качестве альтернативы многие компании также рассматривают привлечение инвестиций, добавляет сооснователь AKTIVO Михаил Костромин. Правда, такой сценарий, как правило, подразумевает разделение долей в бизнесе, а это подходит не каждой компании. Также популярность приобретают краудинвестинг (инвесторы становятся совладельцами объектов недвижимости через акционерное общество) и краудлендинг (коллективное предоставление займов под залог недвижимости с гибкими условиями для проектов). Один из примеров такого проекта — платформа для инвестиций в девелоперские проекты и займы под залог недвижимости Hedlainer, которая вошла в группу компаний AKTIVO.

В числе новых инструментов, которые появились в 2025 году, госпожа Горюкова, называет привлечение займов под залог ЦФА (цифровых финансовых активов). Такой инструмент позволяет привлечь очень короткие, но дорогие по стоимости деньги и может быть востребован на фоне высоких требований к залогам со стороны банков как некая временная мера.

Виктория Алейникова