В ожидании иностранного гостя

Туристический поток в Петербурге и доходы городского бюджета от сферы гостеприимства продолжают расти. Стабильный плюс обеспечивают гости из регионов Центральной России — доля иностранцев все так же не достигает и 10%. В нынешних условиях популярность набирают регионы, которые ранее не так активно привлекали гостей. Об итогах туристической сферы в 2025 году в Петербурге и на Северо-Западе — в материале Business Guide.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Туристы принесли в городской бюджет более 843 млрд рублей, годом ранее — 730 млрд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году Санкт-Петербург посетило 12,5 млн туристов — это на 7% больше чем годом ранее, приводит данные правительственный комитет по развитию туризма. В 2024-м город на Неве встретил 11,6 млн гостей. Туристический поток восстановился после резкого падения из-за пандемии коронавируса и за последние два года превысил результат последнего, можно сказать, спокойного для экономики года: в 2019-м город посетило 10,4 млн человек.

В рейтинге туристической привлекательности регионов России на 2025 год Петербург занял второе место, уступив лишь Москве. Топ-10, составленный на основе результатов турпотока, инфраструктуры региона, наличия интересных мест, был представлен в декабре на площадке Русского географического общества. Эксперты считают, что Петербург «полностью поборол проблему низкого сезона за счет продуманной событийной политики и межрегионального сотрудничества».

Соотечественники делают кассу

Основным драйвером развития туризма по-прежнему остаются гости из российских регионов: Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Новгородской, Мурманской и Псковской областей. Россияне по понятным причинам меньше путешествуют за границу, чем в прошлые годы.

Иностранцы в Петербурге теперь тоже не частые гости. В допандемийном 2019 году 47,2% (4,9 млн человек) составляли туристы из заграницы. Но в 2020-м обрушился ковид, а затем Россия начала военную операцию на территории Украины. В 2022 году из 8,1 млн поездок в Петербург на долю иностранцев приходилось 4,2%. Этот показатель медленно, но тоже увеличивался, однако в прошедшем году число зарубежных гостей наоборот сократилось: в город прибыло 774 тыс. иностранцев (6,5%). При этом теперь этот процент зависит в первую очередь от жителей ближнего зарубежья. В 2025 году 433 тыс. человек прибыло в Северную столицу из стран СНГ, 341 тыс. — из других государств.

«Успешно существовать за счет внутреннего туризма и ограниченного числа внешних рынков непросто. С точки зрения цифр, количества прибывших в Петербург, возможно, это восстановление. Но пока сложно говорить о каком-то степенном органическом допандемийном развитии»,— говорит генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий» Анна Твердохлебова.

Туристы принесли в городской бюджет более 843 млрд рублей, годом ранее — 730 млрд. Средний чек за одну поездку на человека, по данным Смольного, составил 61,1 тыс. рублей, это на 8,7% больше чем в 2024-м. При этом по сравнению с другими годами темпы роста замедлились: например, в позапрошлом году средний чек был на уровне 56,2 тыс. рублей, что составило +24,5% к 2023 году (45,2 тыс. рублей).

Здесь, конечно, стоит отметить, что эти показатели совсем не означают, что россияне стали тратить больше — скорее путешествовать стало дороже. Например, как замечают в комитете по развитию туризма, цены в кафе и ресторанах города «заметно выросли», а следовательно, и расходы туристов на питание увеличились. При этом россияне стали экономить на дороге и выбирать более дешевый железнодорожный транспорт.

Больше других, по подсчетам Смольного, тратят туристы, которые приехали в город на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях: в среднем 99,4 тыс. рублей за поездку на человека. На втором месте — «деловые» туристы (72,2 тыс.), на третьем — соотечественники, которые приехали посмотреть город (69,7 тыс.).

Туристы из-за границы «традиционно тратят больше денег, чем россияне», говорят в правительстве. Расходы гостей из ближнего зарубежья в 2025 году в среднем составляли 78,5 тыс. рублей за поездку, что на 28% больше, чем у россиян. Иностранцы из дальних стран тратили около 117 тыс. рублей за поездку, при этом их расходы по сравнению с 2024 годом снизились на 3,8%.

Событийный, деловой, культурный

Петербург стал вторым среди регионов по числу бронирований отелей и апартаментов в 2025 году, вновь уступив лишь столице России, приводят данные в онлайн-сервисе «Островок». По данным аналитиков, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах составила 5,6 тыс. рублей, что на 10% выше показателя прошлого года (5,1 тыс.). «Одним из трендов стало увеличение среднего окна бронирования — периода между бронированием до заезда в отель или апартаменты. Рост показателя говорит о стремлении туристов планировать отдых заранее, а также их большей уверенности в собственных туристических планах. В Петербурге окно бронирования выросло с 22 до 24 дней»,— комментируют в «Островке».

Самым популярным направлением остается культурно-познавательный туризм. В последние годы активно развивается событийный туризм, говорят в комитете. В 2025 году доля гостей, которые приехали в город ради конкретного мероприятия, увеличилась с 3,7 до 5,4% от общего внутреннего турпотока. «Число поездок с событийными целями составило около 1,9 млн, что практически на 39% превышает аналогичный показатель 2024 года»,— говорится в отчете «Турбарометра», опубликованном на сайте комитета по развитию туризма.

Традиционно в Петербурге на высоком уровне находится деловой туризм. Из самых масштабных и заметных мероприятий, которые проводятся ежегодно,— Петербургский международный экономический и Петербургский международный юридический форумы. За год доля деловых туристов увеличилась с 10,4 до 11,6%. «Петербург занял второе место после Москвы среди ключевых направлений для деловых поездок, что говорит о высоком спросе на деловой туризм в Северной столице. Сегодня около 20% бронирований на платформе — командированные, при этом к 2030-му этот показатель может вырасти до 30%»,— комментируют в пресс-службе технологической платформы «Авито Путешествия».

Помимо классических локаций (Эрмитаж, Русский музей, Петергоф), ради которых туристы едут в Петербург, в городе активно развиваются современные культурные и гастрономические, а также спортивные пространства. Новой точкой притяжения в ближайшие пять лет станет кластер в Горской «Санкт-Петербург Марина». В Смольном считают, что город «обладает огромным потенциалом, чтобы стать флагманом, демонстрирующим демократичность и доступность парусного спорта для жителей нашей страны».

Не только в Петербург

В нынешних условиях россияне все чаще стали путешествовать по регионам, которые ранее не так активно привлекали туристов. Эксперты отмечают интерес к отдыху на природе, а также к малым городам с историей. «В целом в Северо-Западном федеральном округе возрастает интерес к загородному отдыху: пользователи арендуют загородные дома и глэмпинги на выходные, чтобы провести время на природе, попариться в бане или в сибирском чане. Особенно заметен растущий интерес к арктическому и экологическому туризму — Мурманская область и Карелия привлекают возможностями для наблюдения за северным сиянием, отдыха на природе и посещения национальных парков. Также туристы все чаще выбирают не только привычные маршруты, но и исследуют малые исторические города, такие как Великий Новгород, Псков или Выборг»,— комментируют в пресс-службе «Авито Путешествий».

Наибольшей популярностью в СЗФО пользуются Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Псковская области и Республика Карелия. По данным сервиса «Островок», Калининградская область стала пятой в рейтинге субъектов России по числу бронирований отелей и апартаментов. В целом на регионы СЗФО, по статистике «Островка», пришлось каждое четвертое бронирование (25%), совершенное россиянами в прошлом году.

Активно несколько направлений туризма — экологический, исторический, промышленный — развивают власти Ленобласти. В правительстве ожидают, что число гостей в 47-м регионе к 2028 году превысит 10 млн человек, заявлял ранее губернатор области Александр Дрозденко.

«Интерес к поездкам по Ленобласти с целью отдыха на природе и для посещения историко-культурных достопримечательностей только растет. Активно развиваются горнолыжные центры, которые уже давно перешли на всесезонный формат отдыха, предлагая различные активности. Рост турпотока сдерживает ограниченное количество качественных средств размещения и сопутствующей инфраструктуры — точек питания, дорожной инфраструктуры, но, если сравнить ситуацию с пятью годами ранее, можно отметить, что она изрядно улучшается»,— говорит Анна Твердохлебова.

Интерес туристов к регионам СЗФО определяется доступностью, в первую очередь транспортной и ценовой. «Были адекватные цены на билеты в Калининград — был хороший турпоток. Довольно частая ситуация, когда туристы приезжают в Петербург к родственникам или просто снимают жилье, а затем отправляются в организованные поездки по Северо-Западу. Стабильный спрос показывает Вологодская область, которая интересна разнообразием городов, усадеб и музеев»,— заключает госпожа Твердохлебова.

Надежда Ярмула