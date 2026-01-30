Развитие в замедленном темпе

В минувшем году IT-отрасль РФ продемонстрировала небольшой рост, однако в целом в этой сфере наблюдается логичное замедление, которое связывают с завершением адаптации рынка к вызовам последних нескольких лет. Эта тенденция, по мнению экспертов, характерна и для Северной столицы.

Развитие IT-отрасли Санкт-Петербурга за последние годы соответствует общероссийской динамике: наблюдается продолжающийся рост, однако его темпы постепенно замедляются. Эксперты считают, что это обусловлено завершением адаптационного этапа к введенным санкциям и переходом отрасли к стабильному системному развитию в условиях импортозамещения, в первую очередь, критически значимого программного обеспечения (ПО).

По словам Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского отделения «Деловой России», немаловажным драйвером развития IT-отрасли в Северной столице и стране в целом за последние годы стала господдержка: пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам, которые благодаря активной позиции профильных ассоциаций и политических партий были сохранены на 2026 год. Вместе с тем можно констатировать, что период максимальных преференций уходит в прошлое и с 2027 года объем предоставляемых государством льгот для аккредитованных IT-компаний будет серьезно сокращаться.

Николай Сокорнов, директор по новым технологиям департамента «Заказная разработка» компании «Рексофт», отмечает, что динамика роста сегмента в 2025 году была минимальной — не более 5–10%. «Небольшой подъем в первом квартале обеспечили бюджеты, заложенные еще в 2024 году в более благоприятных экономических условиях. Со второго квартала рост практически остановился из-за охлаждения экономики и повышения ключевой ставки, что сделало для бизнеса инвестиции в IT менее привлекательными по сравнению с банковскими депозитами. Многие проекты были заморожены, сокращены или отложены на неопределенный срок»,— поясняет эксперт.

По словам Елены Саяпиной, управляющего партнера сегмента «Бизнес-консалтинг» компании IBS, сегодня Санкт-Петербург является вторым по значимости центром развития IT в стране, уступая лишь Москве. По данным реестра отечественного ПО количество компаний из Северной столицы достигает 12% от общего числа вендоров. «Исследования показывают, что медианный уровень доходов петербургских IT-компаний, имеющих продукты в реестре отечественного ПО, растет год от года. При этом наблюдается замедление показателя: с 24% в 2022–2023 годах до 19% в 2023–2024 годах. О результатах 2024–2025 годов говорить рано, но ожидается, что позитивный тренд сохранится на уровне 7–12%»,— делится она.

Локальные особенности

В целом, по словам экспертов, IT-рынок в Петербурге не сильно отличается от федерального в плане основных тенденций развития. «В первую очередь это связано с тем, что город остается одним из драйверов всего отечественного технологического сектора. Как и везде, здесь растет рынок кибербезопасности, фиксируется повышенный интерес в искусственному интеллекту, HR-Tech, актуальность не теряют задачи импортозамещения. Из особенностей я бы выделил, что в Петербурге все чаще начинают открываться хабы крупных компаний: в последние год-два свои офисы запустили "Сбер", Т-банк, Ozon, Axenix. Это один из продолжающихся трендов»,— говорит Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

По мнению господина Сокорнова, Санкт-Петербург сегодня занимает промежуточное положение между Москвой и другими регионами. С одной стороны, здесь нет такой концентрации бизнеса и продаж, как в столице, куда обычно выводятся сейлс-офисы. С другой стороны, в Северной столице сохраняется высокая концентрация инженерных и производственных компетенций. Уровень квалификации IT-кадров остается очень высоким благодаря сильным местным вузам и притоку талантов из регионов, которых привлекает не только карьера, но и развитая культурная среда. При этом стоимость найма и ведения бизнеса остается ниже, чем в Москве, что является конкурентным преимуществом IT-кластера города. Все это суммарно сделало Петербург базой для размещения здесь технологических центров компетенций крупных IT-компаний.

Приоритетные вызовы

Эксперты отмечают, что в 2025 году отрасль столкнулась с двумя ключевыми негативными факторами: охлаждением инвестиционной активности из-за высокой ставки и ужесточением налогового режима. «Часть IT-компаний лишилась льгот по НДС с 2026 года — освобождение сохранилось только для разработчиков ПО, включенного в российский реестр, и только в части деятельности, связанной с конкретными ПО из реестра. Это существенно увеличит налоговую нагрузку на компании. При этом ожидается, что в 2026 году ключевая ставка начнет постепенно снижаться, что глобально является позитивным сигналом»,— поясняет Николай Сокорнов.

По мнению Артема Мошкова, основателя и генерального директора IT-группы N3.Tech, в новом году также основной проблемой может стать усложнение экономической ситуации на фоне роста фискальной нагрузки, сворачивания инвестиционной активности и завершения крупных вливаний в системные IT-проекты со стороны государства. И здесь более успешными станут те компании, которые обеспечат эффективное управление своими затратами, в том числе и с использованием ИИ-решений.

«Также наиболее устойчивыми в ближайшие годы будут компании, которые смогли выйти на подписочную модель или обеспечить себе повторяемый доход — в условиях стагнации разовые проекты и нерегулярная выручка перестают работать. Параллельно рынок IT ждет дальнейшая консолидация: серия M&A-сделок, уход слабых игроков и банкротства неэффективных компаний неизбежны. Это болезненный, но необходимый процесс "очистки" рынка, в результате которого останутся те, кто способен удерживать сильные команды и давать бизнесу быстрый, измеримый результат»,— считает Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

Наконец, ключевым вызовом петербургской и российской IT-отрасли по-прежнему остается кадровый дефицит — разработчиков, аналитиков данных, системных аналитиков, специалистов по кибербезопасности. «Да, такого кадрового голода, как был в начале 2020-х уже нет, но специалистов высокого уровня не хватает, за них идет большая борьба, в том числе с лидерами отрасли, которые открывают или расширяют свои офисы в Санкт-Петербурге»,— указывает господин Махлин.

По словам господина Мошкова, в 2025-м еще продолжали сказываться последствия «кадрового шторма» 2022–2024 годов, когда рост уровня зарплатных ожиданий специалистов сильно превышал рост уровня компетенций и производительности. Наряду с объективно сложными внешними экономическими условиями это привело к серьезному снижению рентабельности и отдельных проектов, и IT-бизнеса в целом.

«И здесь мы примерно с середины минувшего года видим признаки вхождения рынка труда в IT-отрасли в сбалансированное состояние. Этому способствует и нарастающий тренд замены все большего числа функций и процессов ИИ-решениями. Уже сейчас есть явные признаки того, что гибридные команды (человек плюс ИИ) становятся привычной реальностью»,— заключает он.

Векторы и драйверы

В новом году, по словам экспертов, развитие IT-отрасли будет определяться несколькими драйверами. Во-первых, это постепенная нормализация стоимости денег благодаря снижению ставки. Во-вторых, продолжающийся процесс импортозамещения. В-третьих, трансформация требований к специалистам. «Растет спрос на умение интегрировать инструменты ИИ в различные этапы жизненного цикла разработки — от генерации кода и тестов до построения pipeline в инфраструктуре разработки. Особенно востребованными, как и прежде, остаются Senior- и Middle-DevOps-инженеры, способные выстраивать и поддерживать сложные CI/CD-цепочки в распределенных и кластеризованных средах с элементами ИИ. Петербургский кластер, с его сильной инженерной школой и относительно приемлемой стоимостью кадров, остается привлекательной площадкой для размещения таких компетенций»,— думает господин Сокорнов.

По мнению господина Панова, искусственный интеллект одновременно будет и драйвером развития, и серьезным технологическим вызовом 2026 года. С одной стороны, технологии ИИ позволяют автоматизировать рутинные операции, анализировать огромные массивы данных, открывая путь к созданию новых продуктов и услуг, улучшению бизнес-процессов и повышению конкурентоспособности организаций. С другой стороны, развитие ИИ ставит перед обществом ряд этических и правовых вопросов, включая подтверждение аутентичности информации, необходимость защиты персональных данных и соблюдения прав граждан. При этом для IT-отрасли повсеместное увлечение ИИ также означает ощутимое удорожание и появление локального дефицита комплектующих, используемых для генерации контента.

Наконец, эксперты считают, что на фоне постепенного сворачивания господдержки IT-отрасли в ближайшие годы будет набирать обороты венчурное финансирование компаний и стартапов в сфере информационных технологий. «Особый акцент следует ожидать на IT-решениях и проектах, связанных с автоматизацией и роботизацией промышленных предприятий, кибербезопасностью, электронной коммерцией, финтехом, цифровизацией сферы строительства и недвижимости, медицины и жилищно-коммунального хозяйства»,— заключает Дмитрий Панов.

