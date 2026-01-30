Производственная неоднородность

В 2025 году для промышленного сектора Санкт-Петербургской агломерации по-прежнему остро стояли вызовы кадрового дефицита, высокой ключевой ставки и необходимости переориентации рынков сбыта. Business Guide выяснял, какие отрасли станут локомотивами роста в 2026 году и как производственный бизнес продолжает адаптироваться в турбулентных экономических условиях.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга по итогам 2025 года поддержал 19 предприятий города на общую сумму более 2,7 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга по итогам 2025 года поддержал 19 предприятий города на общую сумму более 2,7 млрд рублей

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов констатирует, что индустриальный сектор города растет три года подряд. По данным на январь — ноябрь 2025 года, индекс промышленного производства (ИПП) Петербурга увеличился на 3,8% к аналогичному периоду 2024 года, а в обрабатывающей отрасли — на 4,9%. Драйверами роста в прошлом году стали отрасли машиностроения: радиоэлектроника, судостроение. Рост производства демонстрируют также фармацевтика и металлургический комплекс.

Наибольшее увеличение зафиксировано в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования. Здесь индекс промышленного производства увеличился на 33,2%. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 24,1%, в производстве автотранспортных средств — на 14,4%, в металлургическом производстве — на 2,9%, в выпуске готовых металлический изделий — 4,2%.

В других отраслях обрабатывающего комплекса положительная динамика достигнута в производстве табачных изделий, лекарственных средств и материалов, а также в производстве пищевых продуктов, информируют в КППИТ.

Областные итоги

В соседнем с Петербургом регионе обрабатывающие отрасли также составляют основу промышленного производства, занимая более 78% всего промышленного выпуска Ленобласти. «Промышленность области отличается высокой диверсификацией, поэтому динамика в разных отраслях складывается неоднородно. По году снижение производства произошло в сфере транспортного оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также некоторых других неметаллических продуктов»,— рассказали BG в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти (КЭРиИД).

Рост в 2025 году был отмечен в производстве бумаги и бумажных изделий (на 3,5%), производстве кокса и нефтепродуктов (на 0,4%), производстве химических веществ и продуктов (на 1,1%).

Меры поддержки

Фонд развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга по итогам 2025 года поддержал 19 предприятий города на общую сумму более 2,7 млрд рублей. По отраслевой принадлежности предприятий, которым оказана финансовая поддержка в 2025 году, можно выделить металлообработку, фармацевтическую и пищевую промышленность, полиграфию, приборостроение, рассказал в начале года вице-губернатор Кирилл Поляков. Общая капитализация фонда превышает 13 млрд рублей.

Капитализация ленинградского Фонда поддержки предпринимательства в прошлом году составила 1 млрд рублей, в 2024 году показатель был равен 500 млн рублей. В 2025 году было выдано 26 займов на общую сумму почти 700 млн рублей, что в два раза превышает результат позапрошлого года по количеству и почти в три раза по сумме выданных средств.

Тренды и вызовы

В областном КЭРиИД признают, что одним из наиболее острых и устойчивых вызовов для промышленности остается кадровый дефицит. В Ленинградской области эту проблему решают комплексно: через федеральный проект «Производительность труда», с помощью специальных программ службы занятости региона, а также стимулируя технологическую модернизацию, в том числе за счет льготных займов на роботизацию производств. Кроме того, область активно включилась в общероссийский тренд по переориентации промышленного экспорта на рынки дружественных стран. Ключевая цель — наращивание доли продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья.

«В итоге конкурентные преимущества и темпы роста региона в 2026 году будут напрямую зависеть от трех факторов: внутрироссийского спроса, глубины интеграции в новые глобальные цепочки создания стоимости и эффективности использования своей логистической мощи — портов и транспортных коридоров — для обеспечения стабильных поставок на эти рынки»,— говорят в курирующем промышленность ведомстве Ленобласти.

Глава городского КППИТ указывает, что в 2025 году в фокусе были тенденции на автоматизацию и цифровизацию промышленных предприятий. «Мы видим, что этот вектор индустриального развития обеспечивает промышленный апдейт и повышает конкурентоспособность»,— подчеркивает руководитель ведомства. Он добавляет, что комитет компенсировал затраты на внедрение роботизированных систем на предприятиях по своей новой субсидии на сумму более 32 млн рублей.

«Технологический прогресс не стоит на месте и продолжает формировать новые вызовы и возможности. На следующем шаге развития одними из ключевых трендов как в этом году, так и в обозримом будущем, безусловно, продолжат оставаться цифровизация и автоматизация производств, снижение импортозависимости и укрепление технологического суверенитета, локализация промышленного производства. Решать эти задачи призвана стратегическая программа губернатора города "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга"»,— напомнил глава КППИТ.

Лес возможностей

Участники рынка промышленного производства назвали прошедший год неоднородным. В пресс-службе лесопромышленной группы «Свеза» сказали, что, с одной стороны, российская экономика продемонстрировала пусть и умеренный, но рост ВВП, что в текущей макроэкономической конъюнктуре можно считать позитивным фактором. Существенную роль в поддержании устойчивости отрасли сыграли меры со стороны государства — как в части стимулирования экономики в целом, так и по линии импортозамещения и поддержки промышленного производства.

С другой стороны, отрасль продолжала работать в условиях серьезных внешних и внутренних ограничений. Ключевыми вызовами остаются санкционное давление и глобальные торговые войны, сокращение спроса по отдельным позициям на внутреннем рынке, а также влияние крепкого рубля на экспортно ориентированные сегменты ЛПК. Существенную нагрузку в 2025 году оказывала высокая ключевая ставка, которая в течение года превышала 20%, ограничивая инвестиционную активность.

«Одновременно мы видим и структурные тренды: развитие импортозамещения, постепенное восстановление технологических цепочек, рост роли отечественного машиностроения и станкостроения. Эти процессы во многом стали возможны благодаря мерам государственной поддержки, и, по нашим оценкам, они сохранят значение и в 2026 году. В целом отрасль продолжит фазу адаптации с акцентом на повышение эффективности, модернизацию и развитие продукции с высокой добавленной стоимостью»,— резюмировали в группе «Свеза».

Для самой компании год также был неоднородным. Устойчивость и рост продемонстрировали сегмент упаковки и целлюлозно-бумажный дивизион группы. В то же время по ряду продуктов сохранялось давление со стороны внешней конъюнктуры — в первую очередь из-за охлаждения спроса, роста себестоимости и усиления конкуренции с импортной продукцией. Эти факторы ограничивали возможности для более динамичного роста и требовали гибкой настройки производственных и сбытовых моделей.

Вкус отечества

Вице-президент по маркетингу компании «Пивоварни "Бочкарев"» Мария Мухина тоже не скрывает, что в прошлом году пивоваренная отрасль столкнулась со значительными вызовами, главным образом связанными с повышением акцизов. При этом продажи отдельных категорий продукции демонстрировали положительную динамику. Наиболее заметный рост в относительном выражении продолжал показывать сегмент безалкогольного пива. Так, по данным Nielsen, за первые семь месяцев 2025 года продажи безалкогольного пива выросли на 7,4%. Это соответствует глобальной тенденции на поиск альтернатив традиционным напиткам и формирование более осознанной культуры потребления.

Параллельно продолжалась структурная перестройка рынка: потребители переориентировались с импортных и лицензионных брендов на локальные марки, доля которых выросла до 77%. Для «Пивоварен "Бочкарев"» 2025 год стал периодом активного обновления бренд-портфеля и вывода на рынок новых продуктов. «В 2026 году мы ожидаем сохранения текущих тенденций: дальнейшего укрепления позиций отечественных брендов, а также развития сегмента безалкогольного пива как одного из наиболее динамичных направлений категории»,— подвела итог госпожа Мухина.

Старые тренды в новом году

Анатолий Русин, генеральный директор военно-промышленного холдинга «Киришский машиностроительный завод» (КМЗ), среди основных трудностей 2025 года назвал высокий размер ключевой ставки, существенно осложнивший кредитную нагрузку на предприятия, а также увеличивший стоимость обслуживания кредитов, полученных до роста «ключа». Кроме этого, он выделил сложности с получением средств от заказчиков и обязанность предприятий платить НДС по факту реализации продукции, а не по факту получения денежных средств от заказчиков.

«К сожалению, эти тенденции сохранятся и в 2026 году,— ожидает господин Русин.— И хотя ключевая ставка не быстро, но будет снижаться, основные проблемы промышленной сферы требуют решений на законодательном уровне». Несмотря на негативный прогноз, КМЗ, как и другие участники рынка, надеется изыскать возможности для дальнейшего развития и модернизации производства и высказывает стремление «двигаться вперед».

Александра Тен