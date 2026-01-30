«Задача любого отельера — сделать его объект уникальным»

Бутик-отель «Автор» встречает гостей в Санкт-Петербурге уже 22 года. В 2025-м генеральным управляющим проекта был назначен Ростислав Зеленев, работавший до этого в международных и российских сетях отелей. Business Guide поговорил с Ростиславом Зеленевым об итогах года, развитии «Автора» и ресторана при нем «Ф. М. Достоевский» и состоянии сферы гостеприимства в Петербурге.

BUSINESS GUIDE: Вы возглавили бутик-отель «Автор» в 2025 году. Освоились уже на новом месте? Что успели изменить?

РОСТИСЛАВ ЗЕЛЕНЕВ: Пока только осваиваюсь, все-таки не так много времени прошло, мы вместе отработали один сезон. Передо мною как перед руководителем стояла задача поднять прибыльность комплекса, маржинальность, повысить загруженность отеля. И мы выполнили поставленную цель — увеличили выручку примерно на 20%.

BG: Хороший результат, учитывая ситуацию в бизнесе. Что было сделано?

Р. З.: Грамотное распределение финансовых ресурсов, экономической составляющей, пересмотр количества персонала, где-то экономия. Деньги нельзя заработать, не сэкономив на чем-то. Первые полгода моей работы ушли, так скажем, на «реновацию»: например, мы восстановили фонтаны, обновили некоторые номера. Я пересобрал команду отеля на 95%.

Мы сейчас аккумулируем средства, чтобы к началу туристического сезона опять стать пятизвездочным отелем. Из-за изменения законодательства мы в прошлом году формально потеряли одну «звезду» и сейчас активно стараемся ее вернуть. Для этого нужны инвестиции, чтобы обустроить зону спа, хаммам. Это наша основная и достаточно амбициозная задача.

BG: Планируете сделать это уже в 2026 году?

Р. З.: Не хочу говорить про точные сроки. Но это точно будет сделано, с высокой вероятностью к активному туристическому сезону.

BG: На что влияет пятая «звезда»? Это про статус места?

Р. З.: Бутик-отель «Автор» строился как пятизвездочный, он проходил по всем требованиям пятизвездочного отеля. Это сильно влияет на класс гостей, а класс гостей влияет на всю инфраструктуру отеля. Например, на салон красоты или на наш ресторан. «Ф. М. Достоевский» — это поистине russian tradition, и премиум-сегмент, конечно, ему ближе.

BG: Почему «Достоевский»?

Р. З.: Имя Федора Михайловича для Петербурга знаковое. Это один из самых известных писателей по всему миру. Достоевский ассоциируется с Петербургом, с Россией в целом. Поэтому выбрали эту концепцию. И под наш антураж она очень подходит. Ресторан — это наша жемчужина. С ним связано много событий, которые проходили в городе: здесь проводились очень интересные мероприятия.

BG: Достоевский, кажется, ассоциируется с чем-то более мрачным. А у вас все наоборот: ярко, светло.

Р. З.: У нас есть несколько таких темных номеров, которые очень подходят под этот стиль. Мы устраиваем тематические мероприятия, например, просмотры фильмов по Достоевскому, приглушаем свет и получается совсем другая обстановка.

BG: Вы проводите экскурсии с Федором Балабановым — сыном режиссера Алексея Балабанова — по местам съемок его фильмов. Почему нет экскурсий по местам Достоевского?

Р. З.: Мы сейчас как раз начинаем сотрудничать с Театром имени Ленсовета, который находится буквально через дорогу. И в рамках этого сотрудничества будем организовывать экскурсию, в том числе, по местам, связанным с Федором Михайловичем. Это у нас в программе к новому сезону.

BG: Рестораны при отеле, кажется, пользуются меньшей популярностью, чем отдельные проекты. Так ли это?

Р. З.: Ресторан при отеле имеет свою специфику, но не в данной ситуации. За счет зала ресторан пользуется популярностью, это самостоятельное место. У нас несколько помещений, в которых мы проводим деловые мероприятия. И, конечно, ресторан интересен гостям из-за уникальной русской кухни, за которую почти двадцать лет отвечает шеф-повар, обладатель кубка губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни» Владимир Ревва.

BG: Бутик-отель «Автор» позиционирует себя первым бутик-отелем в Петербурге. В городе и на данный момент не так много отелей такого типа. Этот формат не очень популярен?

Р. З.: Я бы сказал, что наоборот. Люди сейчас стараются уходить от массового размещения. До этого я занимался апарт-отелем на 1000 номеров, он пользуется популярностью среди определенного круга гостей. Но я замечал, что люди после проживания в таком большом месте стараются найти что-то камерное. В бутик-отель «Автор» гости приезжают по несколько раз. Я знаю их по именам, знаю их предпочтения. Мы работаем с публикой, которой нравится бутиковый формат.

BG: Учитывая небольшое количество бутик-отелей в городе, насколько это конкурентная среда?

Р. З.: В высокий сезон в Петербурге, конечно, есть нехватка номерного фонда. А в низкий у всех много свободных номеров. Задача любого отельера — сделать его объект уникальным, чтобы для отеля сезон был круглый год. Моя задача как руководителя сделать так, чтобы номера были заполнены не только летом (летом у нас у всех все хорошо), но и зимой. Ресторан в этом смысле помогает нам продлить сезон: корпоративы, деловые мероприятия привлекают новых гостей. У нас симбиоз ресторана и отеля. И как раз «Ф. М. Достоевский» помогает продавать номера.

BG: Последние пять лет были сложные для всего бизнеса. Можем ли мы уже говорить, что туристический поток восстановился и ситуация налаживается?

Р. З.: Мы потеряли нашу основную аудиторию: иностранцев, которые к нам приезжали ради russian tradition. Мы переформатируемся, ищем другие способы продвижения. И хочу сказать, наши гости не менее платежеспособны. Залог успеха в том, насколько ты идешь на шаг впереди всех остальных. Моих сил не хватит, чтобы увеличить поток туристов в Петербург, но в моих силах убедить тех, кто уже приехал, остановиться в нашем отеле или пообедать в нашем ресторане.

BG: Как вы думаете, тренд на все русское не пройдет через несколько лет?

Р. З.: За время моей работы в отелях (а это почти двадцать лет) этот тренд уже несколько раз уходил и возвращался. Так будет всегда. Сейчас это мейнстрим, и надо быть на гребне волны. И если не мы, то кто?

BG: Что пришлось изменить из-за перемен в последние несколько лет?

Р. З.: Из-за ухода Booking, по сути, монополиста, который охватывал весь мир, пришлось изменить систему продаж. Сейчас, чтобы донести до гостей информацию, мы активно продвигаем наш сайт и размещаемся на всех онлайн-платформах для бронирования жилья. Для этого, конечно, требуется гораздо больше ресурсов.

BG: Как прошли новогодние праздники?

Р. З.: Великолепно! У нас был отличный Новый год, стопроцентная загрузка с классным ADR. Мы ощутили снижение количества банкетов, но, несмотря на это, все цели и финансовые показатели были выполнены.

BG: Сейчас многие предпочитают отдых на природе. Это сказывается на заполняемости?

Р. З.: Да, это ощущается. Людям важна обстановка в мире и в стране. В постоянном информационном потоке, конечно, любому хочется уехать в лес, где поменьше ловит телефон. Я и сам бы куда-нибудь уехал. Во время каникул и праздников это сказывается на городских отелях. Но вопрос в том, где ты ищешь рынки сбыта и как быстро переформатируешься. У нас, помимо туристов, есть еще и бизнес-сегмент.

BG: Вы достаточно долго в гостиничном бизнесе. Как вы видите, в каком состоянии индустрия гостеприимства сейчас в Петербурге?

Р. З.: Мне обидно и не совсем понятно, почему именно в Петербурге сфера гостеприимства на какой-то момент немного угасала. Возможно, это связано с ковидом, с уходом каких-то профессиональных компаний, которые занимали львиную долю рынка. Нам пришлось учиться заново. Сейчас возвращаются традиции гостеприимства и высокий сервис. Мы проводим много тренингов, обучаем персонал, менеджмент, официантов, метрдотелей, как правильно обслуживать гостей.

Очень рад, что мы начали учиться. У нас все впереди. Не скажу, что мы в начале пути, но и до экватора еще не дошли. Есть куда стремиться.

BG: Все говорят, что 2025-й был непростым, а 2026-й будет еще сложнее. С какими сложностями сейчас сталкивается гостиничный бизнес?

Р. З.: Основная трудность — это нововведения в законодательстве, налоговые изменения. Все сложнее и сложнее работать с молодым поколением. Я сотрудничаю с рядом университетов и стараюсь сразу объяснять студентам, зачем они учатся, и привлекаю их к работе у нас. Основные сложности связаны с финансами и персоналом.

В 2025 году уже все понимали, что 2026-й будет, не знаю, сложнее или не сложнее, но он будет сложным. Мы к этому готовились, но зато прошлый год мне показался не таким уж и сложным.

BG: Как вы оцениваете 2025-й? И какие планы на 2026-й?

Р. З.: Мы недотянули до оценки «пять». Я тоже не отличник, к сожалению моих родителей. Нам есть куда стремиться. На твердые «четыре балла» оцениваю год. Планы были выполнены. В наступившем году у нас гораздо более грандиозные цели, которые, думаю, мы тоже достигнем. Один из планов — это крепче связать ресторан с именем Достоевского и культурой Санкт-Петербурга. В этом году 205 лет со дня рождения Федора Михайловича, поэтому сейчас это особенно важно. Это непростая работа, в это надо будет вложить не только финансы, но и душу, но я думаю, у нас все получится.

Надежда Ярмула