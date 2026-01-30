Форум, ВСМ и Правила землепользования и застройки

Business Guide обратился к читателям с просьбой назвать главное событие 2025 года, которое окажет влияние на жизнь Петербурга в наступившем году и последующие годы.

Виктор Заглумин, сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International:

— Знаковым событием стало принятие Смольным Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Это долгожданное событие для девелоперов, которые последние годы сталкивались с нехваткой участков для развития. Обновление ПЗЗ повысит прозрачность регулирования и позволит вовлечь в оборот ряд перспективных площадок.

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI:

— Для градостроительной сферы таким событием стало принятие обновленных Правил землепользования и застройки. Помимо того, что этот документ приведен в соответствие с Генпланом, отмечу появление новых рекреационных и производственных зон (с возможностью размещения определенных предприятий в жилых и общественно-деловых зонах), развитие территории в Лахте, корректировки в части коэффициентов использования территории. ПЗЗ — основополагающий документ, который будет влиять на жизнь города не только в 2026 году, но и в последующие годы.

Андрей Хлутков, директор Президентской академии в Санкт-Петербурге:

— Главным событием 2025 года с отложенным эффектом влияния в 2026 году и далее, несомненно, стал переход к практической реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали — ВСМ-1. В 2026 году планируются полномасштабные строительные работы на всей трассе, включая работы в центре Петербурга, что заметно переформатирует инвестиционный ландшафт города.

Кирилл Страхов, президент фонда развития городского самоуправления «1870»:

— Коррупционные скандалы. Один депутат Законодательного собрания арестован, второй под следствием — это плохие подарки партии власти накануне выборов. Но по-настоящему системная проблема — эпидемия обысков и арестов в районных администрациях. За два года задержаны главы четырех районов, несколько заместителей. Через администрации районов проходит четверть бюджета Петербурга, и расследования правоохранительных органов обнажили явную неэффективность сложившейся в городе системы территориального управления.

Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний «КВС»:

— Главным событием 2025 года я считаю начало трансформации исторического комплекса «Кресты». Это не просто девелоперский проект, а важный общественный и культурный поворот: один из самых символически сложных объектов города впервые за долгое время становится открытым общественным пространством. Проект задает новый подход к работе с историческим наследием, стимулирует развитие прилегающих территорий и формирует дополнительный культурный и туристический потенциал Петербурга.

Елена Иванова, основатель сети образовательных центров для детей «Полиглотики»:

— Главное событие 2025 года в Петербурге — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В рамках форума обсуждались образовательные темы: новая модель высшего образования, кадровая политика и дефицит специалистов, внедрение цифровых технологий (искусственный интеллект, нейросети, кибербезопасность). Эти дискуссии задали вектор развития отрасли на 2026 год: вырастет спрос на педагогов с цифровыми компетенциями, активнее будут использоваться новые форматы обучения, в том числе VR и онлайн-платформы, усилится конкуренция за качественные образовательные продукты.

Виталий Голубев, коммерческий директор жилого комплекса «Охтинские высоты»:

— Главным событием 2025 года для рынка недвижимости Санкт-Петербурга я бы назвал его адаптацию к непростым экономическим условиям. Несмотря на общее охлаждение спроса, сегменты бизнес- и элит-класса демонстрируют устойчивость и продолжают пользоваться интересом со стороны покупателей.

Игорь Василевский, директор филиала компании «Цифра брокер» в Санкт-Петербурге:

— Я считаю, что это проведение ПМЭФ. По масштабу и значимости — это одно из ключевых событий не только в Санкт-Петербурге, но и в стране. Форум является визитной карточкой города, формирует привлекательный облик в России и мире. Приезд в город десятков тысяч гостей отражается позитивно на экономике города: гостиницы, рестораны, транспорт, площадки города получают дополнительный импульс развития бизнеса. Важно отметить, что Петербург подтвердил статус промышленного центра России, и в городе уже заключено соглашений более чем на 1 трлн рублей, среди которых проекты развития кластера в Шушарах или модернизация Северной верфи.

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development:

— В конце года прошла новость о том, что власти планируют привлечь инвестиции в преображение территории «Красного треугольника» — одного из самых красивых и интересных объектов исторического наследия Петербурга. Его приспособление под современное использование могло бы стать одним из самых ярких проектов редевелопмента последних лет. Мы и сами активно занимаемся редевелопментом территорий на Матисовом острове, поэтому понимаем, насколько это сложный, дорогой, но важный для города проект.

Денис Лактионов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Ленинградской области:

— Полагаю, что доминантой 2025 года стала активная фаза реализации проекта ВСМ-1 (Высокоскоростной магистрали) и реновация квартала у Московского вокзала. Это тектонический сдвиг для городской экономики: от решения масштабных земельно-правовых вопросов до создания нового делового сити. Проект неизбежно повлечет повышение спроса, а значит, и стоимости недвижимости, а за ним и всплеск инвестиционной активности. Мы уже наблюдаем процесс, который закладывает инфраструктурный и правовой фундамент развития Петербурга на ближайшие годы.

Кирилл Сиволобов, основатель Bau City Development:

— Не могу сказать, что в прошлом году мы увидели настолько значимое событие, которое бы стало переломным для рынка. При этом очевидно, что дальнейшее усиление налоговой нагрузки и рост сопутствующих издержек для бизнеса будут напрямую отражаться на себестоимости проектов. В условиях ограниченного спроса это неизбежно приведет к росту цен и будет сдерживать покупательскую активность, особенно в чувствительных сегментах рынка.

Юлия Михайлова, ведущий специалист по развитию мебельной компании VIMIS:

— Может быть, не самым громким и резонансным, но все же важным событием 2025 года можно считать начало действия требований по обязательной классификации апартаментов. Это важный шаг к формированию более прозрачного и цивилизованного рынка. Новые правила делают профессиональное управление апартаментами стандартом, обеспечивая понятные условия как для инвесторов и собственников, так и для будущих арендаторов.

Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург»:

— Ключевым событием 2025 года для рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга стало завершение периода масштабной государственной поддержки строительной отрасли и сворачивание массовых льготных ипотечных программ, введенных в пандемийный период для стабилизации рынка и поддержки людей, планировавших покупку жилья.

Павел Мотовилин, директор по проектированию DBC Construction:

— Одним из главных событий в общественной и экономической жизни Санкт-Петербурга в 2025 году является запуск шестой линии метрополитена и открытие первой станции метро в Красносельском районе. С появлением новой линии у людей появится альтернатива, они будут более гибко и эффективно продумывать свои маршруты, начнет разгружаться самая загруженная станция метро в России — «Проспект Ветеранов». Развитие метрополитена имеет далеко идущие последствия, так как меняет облик и динамику города, помогает избежать транспортного коллапса.

Мария Орлова, коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге:

— Главным событием 2025 года для Петербурга я считаю утверждение прогноза социально-экономического развития и связанных с ним изменений в Правила землепользования и застройки. Город взял курс на более взвешенную застройку, развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Инвестиции в школы, детсады и дороги, новые дороги и трамвайные линии сформируют качество жизни и спрос на жилье в Ленобласти и Петербурге в 2026 году и далее.

Наталья Шаталина, генеральный директор агрегатора недвижимости RedCat:

— Одним из ключевых событий 2025 года, оказывающих максимальное влияние на рынок нового строительства в 2026 году, стало смягчение денежно-кредитной политики. Регулярное снижение ключевой ставки в 2025 году дало надежду на сохранение тенденции к снижению и в 2026 году. Что, в свою очередь, делает кредиты дешевле, а значит, большее количество людей сможет позволить себе ипотеку. Особенно тех, кто не подпадает под условия семейной ипотеки. Кроме того, банковские вклады становятся менее привлекательными и это переносит фокус внимания населения на покупку недвижимости. Рост спроса неизбежно ведет к росту цен, и 2026 год становится годом возможностей. Мы уже входим в стабильность, но все еще сохраняются кризисные условия для застройщиков. Например, выгодные рассрочки, которых в 2027 году, скорее всего, уже не будет.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК»:

— Для строительной сферы Петербурга ключевыми событиями в 2025 году стали принятие новых Правил землепользования и застройки и подготовка механизма КРТ к запуску. В совокупности с тенденцией снижения ключевой ставки это формирует предпосылку как минимум для сохранения объемов строительства. Но, скорее всего, даже и для наращивания в перспективе следующих лет.