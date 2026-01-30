Искусственный интеллект бросает вызовы естественному

Рынок труда в Петербурге и Ленобласти меняется, цифровизация требует все больше навыков от соискателей, появляются новые профессии, которые еще пару лет назад даже не присутствовали в перечне вакансий.

По данным hh.ru, рынок труда Санкт-Петербурга по итогам 2025 года демонстрирует сбалансированную динамику. Спрос на кадры остается высоким, за минувший год работодатели в Петербурге разместили 750 тыс. вакансий. Конкуренция среди соискателей за рабочие места в 2025 году в среднем по Петербургу оценивается как умеренная — 6,7 резюме на вакансию, однако в отдельных сегментах, например в ритейле, сохраняется кадровый дефицит — по итогам декабря 2025 года всего 2,8 резюме на вакансию.

Директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова говорит, что наиболее востребованной профессией у работодателей Петербурга в 2025 году стали менеджеры по продажам: для этой категории было размещено 53 тыс. вакансий. «Второе место заняли продавцы и кассиры с объемом спроса свыше 48 тыс. вакансий. На третьей позиции оказались бухгалтеры: более 21 тыс. предложений. При этом наибольший дефицит кандидатов наблюдается среди дворников, продавцов, мерчандайзеров и фармацевтов»,— рассказала эксперт.

Медианное зарплатное предложение в Петербурге в 2025 году достигло 86 700 рублей, что на 12% выше показателя 2024 года. Наиболее высокий медианный доход по результатам 2025 года у руководителей группы разработки: им предлагали в среднем 243,8 тыс. рублей.

Между тем, отмечают в hh.ru, сильнее всего в годовом выражении медианная предлагаемая зарплата выросла для менеджеров по продажам (+68%, до 115,7 тыс. рублей), а меньше всего — для упаковщиков (+7%).

По словам госпожи Сахаровой, особое внимание уделяется навыкам работы с искусственным интеллектом — такие сотрудники ценятся выше при выполнении рутинных задач. В уходящем году абсолютное большинство работодателей (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более 60% работодателей так или иначе фильтруют кандидатов по востребованным для компаний навыкам. Почти 60% работодателей считают, что кандидаты, владеющие навыками работы с ИИ, эффективнее и оперативнее справляются с рутинными задачами. При этом каждый шестой работодатель отмечает, что такой сотрудник более качественно выполняет свои обязанности.

«Важно, чтобы подготовка кадров была ориентирована в сторону большей практической значимости. Необходимо активнее внедрять программы, развивающие цифровую грамотность, гибкие навыки. Партнерство учебных заведений с бизнесом через стажировки и совместные проекты становится необходимостью для подготовки специалистов, отвечающих запросам рынка. Эффективность программ переобучения сегодня оценивается работодателями как высокая. Почти половина компаний видит решение кадрового дефицита во внедрении корпоративного обучения и программ менторства. Образование превращается в перманентный процесс, а инвестиции в цифровые компетенции считаются фундаментом успешной карьеры»,— делится госпожа Сахарова.

Рабочий персонал и логистика во главе угла

Екатерина Агаева, генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, говорит, что по итогам 2025 года в рейтинг наиболее востребованных специальностей сервиса вошли менеджер (23,1% от общего числа вакансий за год), продавец (12%), инженер (11,5%), водитель (10,3%), менеджер по продажам (8,9%), администратор (8,7%), кассир (6,9%), повар (6,8%), оператор (6,3%), консультант (5,6%).

«Острый дефицит кадров сохраняется в сфере продаж, рабочего персонала и логистики. Суммарно 45,2% вакансий шли из этих сфер»,— отмечает она.

По словам госпожи Агаевой, главный тренд 2026 года — ставка на рост производительности труда. Компании будут достигать цели любыми способами — путем внедрения новых технологий, развития и обучения персонала, считает она.

В 2026 году продолжат расти зарплаты, но темпы роста снизятся. Как прогнозирует Минтруд, за год выплаты увеличатся только на 10%, с учетом инфляции реальные доходы россиян вырастут только на 2%.

«Большинство компаний будут вкладываться в цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. Для бизнеса это возможность закрыть нехватку линейного персонала и сохранить высокую продуктивность. Согласно исследованию МТС Web Services, 26% разработали стратегию и выделяют бюджет на внедрение ИИ-инструментов»,— рассказала госпожа Агаева.

Она добавляет, что за последние три года прежнюю востребованность потеряли курьеры. «Если раньше доставщики занимали седьмую позицию в десятке профессий с высоким спросом, то сейчас даже не вошли в рейтинг»,— указывает эксперт.

Максим Оганов, основатель рекламного агентства Oganov.Digital, отмечает, что есть специальности, на смену которым приходит ИИ: например, он вполне может заменить сотрудника чата поддержки или андеррайтера. «Поэтому некоторые профессии действительно теряют спрос. Другие же вынуждены подстраиваться: так, маркетологу, дизайнеру или авитологу теперь необходим навык работы с нейросетями, хотя еще несколько лет назад это не было обязательным требованием»,— рассуждает эксперт.

Также, по его словам, набирают популярность профессии ИИ-тренера, авитолога, специалиста по работе с маркетплейсами. «Становятся востребованными и престижными рабочие специальности. Многие молодые люди сейчас предпочитают не идти в вуз, а получить среднее профессиональное образование. Их выбор в ближайшем будущем тоже скажется на рынке труда»,— полагает господин Оганов.

Татьяна Синицына, директор по персоналу НПАО «Светогорский ЦБК», добавляет, что в 2025 году наиболее востребованы были инженерно-технические специальности, технологи, специалисты в области АСУ, механики, электрики. «В промышленности в ближайшей перспективе будут остро стоять вопросы повышения производительности, улучшений в области эффективности, автоматизации и оптимизации процессов. Все, кто обладает подобной экспертизой и необходимыми компетенциями для решения таких задач, без работы точно не останутся»,— уверена она.

Елена Артеменко, начальник отдела обучения и развития персонала IT-компании «Биатех», полагает, что за последние годы рынок труда в сфере информационных технологий претерпел существенные изменения: из рынка кандидатов он превратился в рынок работодателя. «Если ранее опытные специалисты могли выбирать из нескольких предложений, то сегодня конкуренция за открытые позиции выросла в несколько раз, а наем стал более осторожным и продуманным. Число вакансий в IT-отрасли сократилось, и многие работодатели начали отдавать предпочтение специалистам уровня junior и middle»,— говорит она.

В то же время число соискателей в этой сфере стабильно растет. Тем не менее развитие цифровой экономики и автоматизация бизнес-процессов стабильно формируют высокий спрос на специалистов в области информационных технологий.

Елена Тверезовская, директор ООО «Пеленг», отмечает, что в сфере морской логистики наблюдается устойчивый дефицит квалифицированных кадров. Особенно остро ощущается нехватка таких специалистов, как капитаны и старшие помощники, судовые механики, лоцманы, логисты координаторы, а также профессионалы, занимающиеся взаимодействием с портовыми властями.

«Причина высокой востребованности этих профессий кроется в специфике работы: она требует не только технической подготовки, но и развитых "мягких" навыков. Речь идет о способности оперативно принимать решения в нештатных ситуациях, вести переговоры, находить баланс между строгим следованием регламентам и необходимостью творческой импровизации»,— подчеркивает эксперт.

Современный рынок труда демонстрирует несколько значимых тенденций, указывает госпожа Тверезовская. Прежде всего сохраняется человекоцентричный характер многих профессий — даже в условиях активного внедрения автоматизации и искусственного интеллекта ключевые конкурентные преимущества остаются за специалистами, обладающими критическим мышлением, адаптивностью и развитым эмоциональным интеллектом.

«Важно отметить, что технологический прогресс ведет не к исчезновению профессий, а к их трансформации. Например, операторы ввода данных, младшие аналитики и диспетчеры постепенно переходят от выполнения рутинных операций к решению нетиповых задач»,— считает директор «Пеленга».

Напряженность сохранится

Наталия Малых, HR-директор «Слетать.ру», считает, что рынок труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году сохранит общую напряженность, обусловленную структурным дефицитом кадров на фоне сокращения трудоспособного населения. Ключевым трендом станет смещение фокуса компаний с массового найма в сторону повышения внутренней эффективности.

«Это выразится в перераспределении задач внутри команд, усилении требований к результату и обязательном учете навыков работы с инструментами автоматизации и искусственного интеллекта. В ответ на кадровый голод будет расти роль внутреннего обучения, практики "тихого найма" и HR-брендинга как инструментов удержания персонала»,— полагает госпожа Малых.

В части оплаты труда, по ее мнению, массовые индексации уступят место точечным повышениям для ключевых и дефицитных специалистов, с типичным коридором в 5–10%. Реальный рост зарплат будет сдержанным, так как компании будут балансировать между необходимостью удерживать людей и контролем издержек, полагает эксперт. Дополнительным фактором роста доходов в массовых профессиях останется повышение МРОТ.

Эксперты считают, что наиболее востребованными и устойчивыми к автоматизации остаются специалисты реального сектора. Структурный кадровый голод сохранится в промышленности, инженерии, строительстве, логистике, транспорте, медицине, образовании, а также в прикладных IT-направлениях, таких как кибербезопасность, аналитика и инфраструктура.

Кирилл Орлов