WSJ: Китай обучает боевые беспилотники на ястребах и голубях

Армия Китая активно внедряет искусственный интеллект, роботов и беспилотные летательные аппараты. При этом ученые и инженеры копируют поведение животных, чтобы обучать своих роботов и БПЛА максимально эффективным тактикам обороны и нападения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, в 2024 году местные инженеры получили патент от Министерства обороны на создание роев боевых беспилотников. Ученые выбрали ястребов в качестве образца поведения для БПЛА при координированной атаке. Наблюдая за тем, как ястребы выбирают добычу, они научили дроны выделять и уничтожать наиболее уязвимые вражеские летательные аппараты. А защищаться беспилотники учились у голубей. В итоге в ходе испытания в формате «пять на пять» атакующие беспилотники уничтожили всех обороняющихся за 5,3 секунды.

Как отмечает The Wall Street Journal, Народно-освободительная армия Китая уделяет большое внимание использованию искусственного интеллекта для развертывания роев дронов, роботов-собак и других автономных систем. По замыслу военного руководства страны, роботы и беспилотники должны заменить собой людей на поле боя, а координация их работы с помощью ИИ позволит создать целые автономные подразделения роботов и БПЛА, которые еще и смогут поддерживать друг друга при выполнении боевых заданий.

Кирилл Сарханянц