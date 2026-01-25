В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень опасности из-за холода

С 00:00 до 10:00 26 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха: местами она может достигать -20 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Администрация Северной столицы призвала горожан соблюдать особую осторожность.

Согласно прогнозу руководителя городского Гидрометцентра Александра Колесова, в ближайшее время потепления в Петербурге ждать на стоит. Пик холодов, по его словам, еще впереди. Сильных снегопадов в городе также не будет.

«Пока можно говорить о сохраняющемся фоне температуры воздуха для Санкт-Петербурга в диапазоне -10…-15 градусов, с отдельными ночами до -20 градусов»,— отмечает господин Колесов.

Артемий Чулков