Скалолаз Алекс Хоннольд залез на 508-метровый небоскреб в Тайване без страховки

Скалолаз из США Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Taipei 101 — самый высокий в Тайване. Он стал первым, кто залез на это здание без страховки. Восхождение заняло 1 час 35 минут. Netflix вел прямую трансляцию, видео опубликовано в соцсети Х.

40-летний скалолаз получил разрешение на восхождение у администрации Taipei 101 и городских властей. Он становился на металлические балки и держался за них голыми руками. Забравшись на вершину, господин Хоннольд крикнул «Безумие!» и сделал селфи.

«Ты так долго думаешь об этом и представляешь, что это возможно, но когда это действительно происходит, ощущения совсем другие», — сказал господин Хоннольд журналистам после восхождения (цитата по Focus Taiwan). Он добавил, что на высоте был сильный ветер.

Изначально Алекс Хоннольд планировал совершить восхождение 24 января, но перенес его на следующий день из-за дождя. «Сегодня утром многие из нас в Тайване с замиранием сердца наблюдали за происходящим. Мои поздравления Алексу с этим замечательным достижением»,— написал глава администрации Тайваня Лай Циндэ в Х.

508-метровый небоскреб Taipei 101 был самым высоким зданием в мире с 2004 по 2010 год. Сейчас он занимает 11-е место. В 2017 году Алекс Хоннольд забрался без страховки на 1000-метровую вершину Эль-Капитан в национальном парке Йосемити в Калифорнии.