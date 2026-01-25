Экс-главу Маркса Юрия Моисеева Юрия Моисеева отправили под стражу в Рязани

В Рязани суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Марксовского района Юрию Моисееву. Решение было принято Октябрьским районным судом 22 января, судья Елена Титова удовлетворила ходатайство следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Моисеев Возглавлял Марксовский район Саратовской области с 2006 по 2012 гг.

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение» Юрий Моисеев Возглавлял Марксовский район Саратовской области с 2006 по 2012 гг.

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение»

Юрий Моисеев ранее занимал пост заместителя председателя правительства Саратовской области и работал в структурах, связанных с миллиардером Виктором Вексельбергом. Он руководил Марксовским районом с 2006 по 2012 год. В 2012 году в сети появилась аудиозапись, на которой голос, похожий на его, обсуждает политические вопросы и предлагает взамен на решение проблем с жильем.

В 2023 году прокуратура Саратовской области подала иск о возвращении коммунальной инфраструктуры в Марксовском районе в государственную собственность. Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав на связи между должностными лицами и конечными выгодоприобретателями. Однако инфраструктура остается в частных руках, а действующий глава района Дмитрий Романов обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В 2024 году было возбуждено уголовное дело, связанное с жильем для детей-сирот и переселенцев на улице Куйбышева в Марксе. Дома, сданные в эксплуатацию при Юрие Моисееве, оказались непригодными для проживания из-за трещин, протечек и других дефектов. Дело было возбуждено по статье о халатности, дальнейшее рассмотрение неизвестно.