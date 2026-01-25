Прокуратура выясняет, почему в Энгельсе 8 тысяч человек мерзнут в квартирах
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко начата внеплановая проверка работы котельной ООО «Теплоресурс» на Волгоградском переулке в Энгельсе. Поводом стали жалобы на несоответствие температуры в системах отопления и горячего водоснабжения нормативным требованиям, сообщили в ведомстве.
В 21 доме в Энгельсе проблемы с теплоснабжением
Фото: прокуратура Саратовской области
Прокуроры и представители муниципального жилконтроля провели совместный выезд и выявили проблемы с теплоснабжением в 21 многоквартирном доме, где живут более 8 тыс. человек. Надзорное ведомство пообещало оценить действия ресурсоснабжающей компании на соответствие жилищному законодательству.
После проверки примут меры прокурорского реагирования. Ведомство контролирует восстановление теплоснабжения до полного устранения нарушений.