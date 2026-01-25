Знаменские школьники уходят на трехдневный дистант из-за проблем с отоплением

В связи с временным прекращением работы котельной и возвращением ее в штатный режим в ЗАТО Знаменск Астраханской области состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Знаменские школьники будут три дня заниматься дистанционно

Фото: Нина Шевченко Знаменские школьники будут три дня заниматься дистанционно

На встрече выступили руководители теплоснабжающих организаций и представители управляющих компаний. Обсудили, как устранить последствия и восстановить отопление.

Чтобы создать благоприятные условия для обучения, комиссия решила перевести школы и детские сады на дистанционный режим с 26 по 28 января. На севере региона ночью температура воздуха достигает -20°С. Как писал «Пункт А», по словам жителей, температура в учебных классах не превышала 7°С.

Нина Шевченко