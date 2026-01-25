Игорь Стрелков защищается протокольно

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, пожаловался в Конституционный суд (КС) на положения Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие порядок ознакомления с протоколом судебного заседания. Он утверждает, что из-за неопределенности правовых норм лишился возможности эффективно оспорить запись в протоколе и это нарушило его право на судебную защиту.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” адвокат Игоря Гиркина Александр Молохов, его подзащитный просит проверить на соответствие Конституции положения ст. 259 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в той части, которая позволяет суду первой инстанции рассматривать жалобы на протокол без возвращения туда самого дела. Именно это произошло в его случае и привело, как считает сам господин Гиркин, к нарушению конституционного права на судебную защиту.

По словам господина Молохова, жалоба была подана в КС после того, как зампред Верховного суда Владимир Давыдов отказал в передаче дела в надзорную инстанцию. Все остальные инстанции уже подтвердили приговор, вынесенный Мосгорсудом в январе 2024 года. Тогда Игорь Гиркин был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремистской деятельности) и приговорен к четырем годам одиннадцати месяцам колонии общего режима. Ему инкриминировали два высказывания в Telegram по поводу проблем с материально-техническим снабжением военнослужащих двух полков народной милиции ДНР. Эксперты ФСБ в сфере психолингвистики признали оба поста экстремистскими. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В своей жалобе в КС Игорь Гиркин обращает внимание на то, что суд первой инстанции вовремя не известил свидетеля защиты о возможности ознакомиться с протоколом заседания и тому пришлось делать это уже в апелляции.

Замечания адвоката Молохова судья также не рассмотрела по существу до передачи дела в апелляцию. В итоге ей пришлось в спешном порядке восстановить срок на подачу замечаний и вынести постановление об отказе в их удостоверении. Однако сделано это было без анализа самого протокола, поскольку дело находилось уже в апелляции, а оспариваемые нормы УПК запрещают возвращать дело в суд для исправления подобных ошибок.

«Такое "рассмотрение", безусловно, является фиктивным и не соответствует требованиям уголовно-процессуальной формы» отправления правосудия, говорится в жалобе. Заявитель обращает внимание на то, что и он, и свидетель защиты были лишены возможности эффективно оспорить запись в протоколе и это нарушает право подсудимого на судебную защиту. Ситуация осложняется еще и тем, что заседание по этому делу было закрытым и аудиопротоколирование не велось. В частности, в протоколе, отмечает адвокат, осталось не зафиксировано, что свидетель подтвердил информацию о невыплатах довольствия военнослужащим ДНР. Между тем именно ее ложность в том числе вменялась в вину Игорю Гиркину как доказательство наличия экстремистского мотива при распространении.

В своей жалобе заявитель просит суд выявить конституционно-правовой смысл оспариваемых положений «для устранения выявленного пробела и недопущения подобных правовых ситуаций в судебной практике».

Знакомство с протоколом судебного заседания — очень важная процедура, говорит адвокат Дмитрий Аграновский: без изучения записей судебного процесса невозможно подать апелляционную жалобу. Но на практике право на ознакомление с материалами дела весьма ограничено, даже чисто технически — по срокам, и его бывает трудно реализовать. Еще сложнее заставить суд принять замечания к протоколу, добавляет адвокат. Не у каждого осужденного хватает сил поднимать такие темы, но в случае благоприятного исхода в КС поставленный Игорем Гиркиным вопрос может коснуться очень широкого круга подсудимых, заключает господин Аграновский.

Анастасия Корня