Сборная Татарстана выиграла золото и серебро на этапе Кубка России

Сборная Татарстана выиграла золотую и серебряную медали в командном спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

У женщин победу одержали Христина Мацокина и Вероника Степанова. Вторыми стали Екатерина Булычева и Алёна Баранова из Ленинградской области, третьими — Ольга Царева и Дарья Канева из Коми.

В мужской гонке первыми финишировали Константин Тиунов и Егор Митрошин из ХМАО. Серебро получили Сергей Ардашев и Иван Горбунов из Татарстана. Третьим стал дуэт Дмитрия Жуля и Данилы Карпасюка из Красноярского края.

Влас Северин