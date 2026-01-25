Волгоградская область обжалует выплату 3 млн убытков православному центру

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда региона, обязавшего выплатить 2,98 млн руб. православной организации «Лствица» за оказание социальных услуг. Речь идет о компенсации недополученных доходов за октябрь и ноябрь 2024 года, которые не были покрыты из-за отсутствия бюджетных лимитов.

Фото: Яндекс карты Комитет не принял решение о субсидировании из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск православного семейного центра «Лествица», постановив взыскать с области в лице комитета почти 3 млн руб. убытков и 114,5 млн руб. госпошлины. Центр оказывал бесплатные социальные услуги гражданам по индивидуальным программам, разработанным госучреждениями, но не получил предусмотренную законом субсидию на возмещение затрат.

20 декабря 2014 года было принято постановление администрации Волгоградской области № 89-п, установившее порядок и размер предоставления субсидий поставщикам социальных услуг, не участвующим в государственном задании. Областным бюджетом в 2024 году на указанные цели выделено 415 тыс. руб.

Как установил суд, в октябре 2024 года «Лествица» оказала социальные услуги по 164 договорам на сумму 1,04 млн руб., в ноябре - по 171 договору на 1,94 млн руб. В том же месяце православный центр подал заявки на участие в отборе на предоставление субсидии за октябрь, а в декабре еще одно заявление - за ноябрь. В конце года комитет сообщил в ответном письме по первой заявке о не принятии решения из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств. В январе 2025 года пришел аналогичный ответ по второй заявке.

В апреле православный центр подал иск к комитету. В суде ответчик настаивал, что обязанность выплаты возникает только после заключения соглашения о субсидии, которое в данном случае не оформлялось.

Суд не принял эти доводы и отметил, что публично-правовое образование обязалось компенсировать услуги, включив центр в реестр поставщиков и утвердив тарифы. «Исчерпание лимитов не может служить законным поводом для отказа в субсидии и противоречит принципу доверительных действий публично-правового образования», — указано в решении.

Апелляционная жалоба комитета зарегистрирована 23 января этого года, но к рассмотрению еще не принята.

ВРОО «Православный семейный центр “Лествица”» зарегистрировано в 2013 году в Волгограде на ул. Двинской, 18. На сайте организации указано, что она оказывает социальную и гуманитарную помощь семьям, беременным женщинам, детям и малоимущим, а также занимающаяся духовно-нравственным просвещением. Председатель правления — Вадим Филин. Он также учреждает фонд «Точка опоры».

Нина Шевченко