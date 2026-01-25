От единения до отмены

Россия на Олимпийских играх всегда находилась в особых условиях. Это началось еще 115 лет назад, когда Российская империя с опозданием создала свой комитет, а затем на 30 лет и вовсе исчезла с олимпийской карты — чтобы вернуться и стать одной из главных спортивных держав. Сегодня отечественные атлеты снова на особом положении, без флага и гимна. Закономерный и, вероятно, промежуточный итог долгой истории, где спорт постоянно пересекался с большой политикой.

Фигурист Николай Панин-Коломенкин

25 января 1911 года в Юсуповском саду в зале петербургского Общества любителей бега на коньках собрались представители российских спортивных кругов. Их целью было создание национального олимпийского комитета — организации, которая во многих западных странах уже стала стандартом. Сторонники учреждения Российского олимпийского комитета (РОК) говорили, что пришло время наверстать упущенное. К тому времени Международный олимпийский комитет (МОК) существовал 17 лет, а три состоявшиеся Олимпиады установили новые международные нормы. Россия же лишь обозначала свое присутствие, отправив на Игры 1908 года в Лондон делегацию из шести спортсменов. Фигурист Николай Панин-Коломенкин привез оттуда первое в истории страны олимпийское золото. Уроженец села Хреновое Воронежской области, Коломенкин до 1952-го оставался единственным олимпийским чемпионом из России. Создание комитета должно было систематизировать участие державы в мировом спорте и перевести РОК из разряда частных инициатив в плоскость организованной государственной задачи.

Почему Россия опоздала к старту

Члены МОК (слева направо): доктор Виллибильд Гебхардт (Германия); барон Пьер де Кубертен (Франция); советник Иржи Гут-Ярковский (Чехия); Деметриус Викелас (Греция); Ференц Кемени (Венгрия); генерал Алексей Бутовский (Россия); генерал Виктор Бальк (Швеция). Афины, 10 апреля 1896 года

Такое опоздание объяснимо: стране было не до спорта. Хотя русский генерал Алексей Бутовский входил в число первых членов МОК, его попытки создать на родине аналогичный комитет не получали отклика. Власти не видели в движении ни инструмента политики, ни способа повысить престиж страны на мировой арене. Спортивные клубы существовали сами по себе: яхт-клубы для аристократов, гимнастические кружки для студентов, общества конькобежцев для любителей. Все эти организации жили своей жизнью, не думая о координации усилий. К тому же сама идея Олимпиад казалась многим чиновникам пустой и чужой забавой. Задача нового комитета была сложной — заинтересовать власть и собрать воедино разобщенные спортивные круги.

Личность первого председателя РОК Вячеслава Срезневского отражала специфику русского особого пути в олимпийском движении. Он не был чиновником или профессиональным атлетом. Продвижение России на «Олимп» возглавил филолог, исследователь древнерусской словесности и изобретатель в области фотографии. Его увлечение конькобежным спортом и создание Общества ржавого конька демонстрировали характерный для той эпохи идеал разносторонне развитой личности. Став у руля РОК, Срезневский пытался привить организации просветительский дух. В его картине мира спортивные достижения сочетались с культурным и научным интересом. Впрочем, эта частная инициатива интеллигенции оказалась слишком хрупкой перед лицом исторических потрясений.

Первый председатель РОК Вячеслав Срезневский



Прерванная история — идеологический перезапуск

Деятельность первого РОК была недолгой. После неудачного выступления сборной команды на Играх 1912 года в Стокгольме, где она заняла лишь 16-е место, комитет начал готовиться к следующим соревнованиям. Но эти планы перечеркнули Первая мировая война и революция. В 1917-м новая власть упразднила РОК как институт прежней эпохи. Страна вернулась в олимпийскую семью только в 1951 году: тогда в СССР был создан Национальный олимпийский комитет (НОК), который с самого начала представлял собой не общественную организацию, а часть государственной машины. Спорт стал инструментом идеологической борьбы за доказательство превосходства социалистической системы.

Это дало впечатляющие результаты: с дебюта на летних Играх 1952 года в Хельсинки и до распада СССР советская команда ни разу не опускалась ниже второго места в неофициальном медальном зачете. До сих пор в памяти множество ярких побед и установленные высокие стандарты в гимнастике, тяжелой атлетике, борьбе, фехтовании и других видах спорта. Спортивная мощь, повторим, была частью государственной системы. С обрушением системы спортивное «тело» страны ожидало переформатирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Историческая траектория вновь изменилась. После распада Советского Союза Россия унаследовала его место в олимпийском движении и продолжила традиции побед, организуя крупные соревнования, такие как зимние Игры-2014 в Сочи. Однако нараставшие геополитические противоречия постепенно переносились на спортивную арену. Результатом стала серия решений МОК, которая привела к нынешней ситуации: на Олимпийские игры 2024 года в Париже российские спортсмены были допущены исключительно в качестве «индивидуальных нейтральных атлетов». Им было запрещено использовать национальную символику, гимн, а участие ограничивалось индивидуальными дисциплинами. Фактически страну с одной из самых богатых олимпийских традиций в мире лишили права на публичную идентичность на самом престижном спортивном событии.

Такая мера выходит далеко за рамки спортивных санкций. Решение почти не имеет прецедентов и многими в России расценивается как дискредитация. Подобное, например, было с Югославией в 1992-м. Югославы (сербы, черногорцы и македонцы) выступали на Олимпиаде 1992 года в Барселоне без своего флага и гимна, под названием «Независимые олимпийские участники». Это было связано с санкциями ООН, введенными против Югославии. Со временем самой Республики Югославия официально не стало на карте мира — как и повода для санкций.

Под белым флагом

Сложившаяся ситуация заставляет искать другие варианты. Спортивные юристы говорят, что России нужна новая стратегия: не просто ждать решений МОК, а активно с ними спорить, искать лазейки и оспаривать дискриминационные меры в судах. Одновременно все больше разговоров о необходимости делать ставку на собственные крупные соревнования, над которыми не будет висеть угроза санкций. Нейтральный статус — это жесткий урок. Он показывает, что полагаться на старые схемы интеграции в западный спортивный мир больше нельзя. Теперь вопрос в том, как создать такую систему, которая позволит атлетам расти и побеждать, даже когда официальные международные площадки для них закрыты или открыты на унизительных условиях.

По данным на конец января, право выступить в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе получили ряд атлетов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также шорт-трекисты, ски-альпинист и саночники. Их выступление станет еще одной главой в истории, которая началась 115 лет назад в Петербурге. Тогда группа энтузиастов решала задачу интеграции в мировую систему. Сегодня система ставит новые условия, и ответ на них только предстоит сформулировать.

