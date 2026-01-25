В Удмуртии загорелся автомобиль при попытке владельца отогреть его обогревателем

Автомобиль Renault Duster загорелся, когда владелец в мороз попытался отогреть аккумулятор бытовым обогревателем, это произошло в Селтинском районе днем 24 января. О возгорании сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

68-летний хозяин автомобиля поставил обогреватель в моторный отсек. «Чтобы капот не закрылся, он подпер его деревянной палкой, так как штатный фиксатор был сломан. Это усугубило ситуацию. Она соскользнула, упала на питающий электропровод обогревателя и его корпус, повредив их целостность»,— констатировал дознаватель ведомства Сергей Зорин. Нарушение конструкции обогревателя привело к короткому замыканию и возгоранию.

Владелец автомобиля заметил огонь, выкатил машину из гаража и начал тушить ее снегом и водой. Пожарных вызвали очевидцы. До их прибытия автомобилист локализовал пожар. Площадь возгорания составила 1,5 кв. м. Никто не пострадал.