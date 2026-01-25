КТК завершил ремонт на третьем выносном причальном устройстве

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил планово-предупредительный ремонт выносного причального устройства № 3 (ВПУ-3) на Морском терминале под Новороссийском и вернул его в эксплуатацию. В настоящее время отгрузка нефти ведется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Работы по частичной замене подводной части шлангов и рукавов на ВПУ-3 шли с середины ноября 2025 года. График ремонта был скорректирован после атаки украинского безэкипажного катера на ВПУ-2 29 ноября, в результате которой это причальное устройство получило критические повреждения и было выведено из эксплуатации. В КТК отметили, что восстановить ВПУ-2 невозможно, и готовятся к его демонтажу.

Консорциум гарантирует выполнение годовых заявок грузоотправителей нефти при одновременной работе не менее двух выносных причальных устройств. С сегодняшнего дня отгрузка нефти на терминале происходит через оба исправных ВПУ-1 и ВПУ-3, что позволяет поддерживать пропускную способность системы.