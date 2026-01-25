В центре Ульяновска коммунальные службы пытаются восстановить теплоснабжение

В центре Ульяновска произошло повреждение теплопровода, сообщил глава города Александр Болдакин.

«Место порыва теплосети определено, оно находится в нескольких метрах от первоначальной раскопки. Для земляных работ привлечено сразу три экскаватора с резервом на случай поломок техники»,— говорится в сообщении.

Без отопления и горячей воды остались дома на ул. Минаева, ул. Либкнехта, ул. 12 Сентября. Сейчас здания получают тепло на сниженных параметрах либо по резервной схеме, либо — по обратному трубопроводу. В течение дня чиновники обещают восстановить параметры. Ночь в городе ожидаются морозы до -33°C.

Параллельно «Ульяновскводоканал» ликвидирует порыв на близлежащей сети ХВС, из-за которого подтапливает лотки теплотрассы, ведет откачку воды из подвала на ул. Карла Либкнехта, 14.

Руководству «УльГЭС» глава города поручил оперативно устранять перебои на электросетях, которые могут возникнуть из-за возросших нагрузок.

Сабрина Самедова