Главу премии «Кардо» Работенко арестовали по подозрению в хищении из гранта

В Ставропольском крае арестован на два месяца глава НКО, занимающейся развитием спорта и культуры, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Как пояснили в оперативных службах ТАСС, речь про гендиректора международной премии уличной культуры и спорта «Кардо» Валентина Работенко. Его подозревают в хищении.

Следствие подозревает господина Работенко в мошенничестве в особо крупном размере. Руководитель НКО вместе с другими лицами похитил свыше 4 млн руб. из гранта в 215 млн руб., выделенного из краевого бюджета на организацию мероприятий, направленных на поддержку уличной культуры и спорта. Суд также арестовал на два месяца неназванных подельников фигуранта.