Главный аэропорт Грузии построят на месте бывшей военной базы РФ

Новый международный аэропорт Тбилиси построят в поселке Вазиани, где до 2007 года располагалась одна из военных баз РФ, в том числе аэродром ВВС России. Об этом заявила заместитель министра экономики Тамар Иоселиани со ссылкой на постановление грузинского правительства, сообщает информагентство Interpressnews.

«Аэропорт в Вазиани планируется ввести в эксплуатацию к концу 2031 года. Его пропускная способность будет в четыре раза больше, чем у аэропорта Тбилиси, и он сможет обслуживать 20 млн пассажиров в год»,— сказала госпожа Иоселиани. Она отметила, что аэропорт Вазиани «будет единственным в столице»: когда он начнет работать, нынешний международный аэропорт имени Шоты Руставели в пригороде Тбилиси Новоалексеевка перестанет существовать.

Специальная правительственная комиссия, изучившая перспективы развития международного аэропорта в Новоалексеевке, пришла к выводу, что у аэропорта имени Шоты Руставели «нет возможностей по расширению». В 2025 году этот аэропорт обслужил немногим более 5 млн пассажиров.

Действующие аэропорты в Тбилиси и Батуми управляются турецкой компанией TAV-Georgia. Срок действия договора с этой компанией истекает в 2031 году.

Военный аэродром советской, а затем российской армии в Вазиани был одним из крупнейших в Закавказье. В 1999 году во время Стамбульского саммита ОБСЕ Грузия и Россия достигли договоренности о поэтапной ликвидации военных баз РФ в Вазиани, Ахалкалаки, Батуми и Гудауте (Абхазия).

Москва полностью выполнила свои обязательства по первым трем локациям к 2007 году. Вопрос о ликвидации гудаутской военной базы был снят с повестки дня после признания Россией независимости Абхазии в августе 2008 года и заключения между Москвой и Сухумом договора о военных базах РФ в Абхазии.

С 2007 года на бывшей Вазианской базе ежегодно проводились военные учения под эгидой НАТО с участием военнослужащих США и ряда европейских государств.

Георгий Двали, Тбилиси