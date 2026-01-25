Мэрия Арзамаса приобрела новое здание для размещения военкомата

Администрация города Арзамаса Нижегородской области с населением около 103 тыс. человек нашла новое здание для размещения в нем военного комиссариата. Существующее здание на улице Ленина было построено еще до революции и пришло в упадок, сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас военкомат в Арзамасе располагается в здании дореволюционной постройки

Фото: мэрия Арзамаса Сейчас военкомат в Арзамасе располагается в здании дореволюционной постройки

Фото: мэрия Арзамаса

Мэрия в 2019 и 2023 годах уже предлагала Министерству обороны РФ варианты новых зданий, но они не подходили. «Удалось согласовать новый адрес под требования. Определился военный комиссариат Нижегородской области с объектом по нашему очередному предложению — здание в Выездном»,— написал Александр Щелоков.

Он добавил, что получил поддержку губернатора Глеба Никитина, «в нестандартной ситуации изысканы средства в региональном бюджете на приобретение здания». Сумму сделки глава города не уточнил, но сообщил, что она уже заключена. Местный бюджет также выделил часть средств. Далее помещения и территорию предстоит привести в порядок, в последующем здание планируется передать в пользование Минобороны.

Галина Шамберина