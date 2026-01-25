Один человек пострадал в результате пожара в автомобиле на КАД

На 60-м км внутреннего кольца КАД загорелся автомобиль Mercedes-Benz. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сигнал о происшествии поступил спасателям 25 января в 12:48. Ликвидировать возгорание удалось к 13:11, к тушению привлекли две единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

Огонь уничтожил сгораемые части машины. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Артемий Чулков