Один человек пострадал в результате пожара в автомобиле на КАД
На 60-м км внутреннего кольца КАД загорелся автомобиль Mercedes-Benz. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сигнал о происшествии поступил спасателям 25 января в 12:48. Ликвидировать возгорание удалось к 13:11, к тушению привлекли две единицы спецтехники и 10 человек личного состава.
Огонь уничтожил сгораемые части машины. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.