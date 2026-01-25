В Нижегородской области за сутки 24 января произошло 22 пожара

За сутки 24 января 2026 года в Нижегородской области произошло 22 пожара. Это в три с лишним раза больше по сравнению с тем же днем годом ранее, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Более половины всех пожаров были связаны с неправильным устройством или неисправностью печного отопления: от огня пострадали два частных дома и 11 бань. Температура воздуха местами по региону в минувшие сутки опускалась до -30°С и ниже.

Никто из людей в пожарах не пострадал.

С начала года произошло 219 пожаров, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Погибли 17 человек (рост на 89%).

Галина Шамберина