Вот это номер

Мобильный оператор потребовал 15 тыс. руб. за перенос «красивого» номера. В Сети обсуждают историю пользовательницы соцсети X. Она утверждает, что приобрела его много лет назад, но недавно решила перейти к другому оператору. Компания Т2 списала с нее 15 тыс. руб., поскольку номер относится к категории «красивых», а это платная услуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ FM” клиент Т2 Андрей, который оказался в похожей ситуации, это не первый случай: «Я хотел перейти к другому оператору. Мне выставили счет в 15 тыс. руб. за якобы красивый номер. Звонки в техподдержку ничего не дали, потому что операторы подтвердили, что если не заплатить, то переход не состоится. Но потом в чате Tele2 выяснилось: этот номер я перенес от другого оператора, и за него я уже платил компании "Билайн" очень давно 500 руб. Тем самым компания сделала скидку в 100% на такую услугу, и теперь, если захочу перейти, то 15 тыс. руб. списываться уже со счета не должны. Но в компании Telе2 предложили мне очень выгодный тариф, я с ним согласился и не стал переносить номер».

По словам еще одного клиента компании, с которым пообщался “Ъ FM”, в такой же ситуации ему пришлось платить уже 7 тыс. руб. По его словам, номер он приобрел давно и о каких-либо санкциях в случае перехода к другому оператору клиента не предупреждали. В T2 на запрос “Ъ FM” пояснили, что с 2022 года действует правило списания платы за перенос «красивого» номера. Его можно либо выкупить, либо взять в аренду, и клиента об этом заранее оповещают. Но таких категорий в законе не прописано, подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев:

«По закону никаких "красивых", "платиновых", "серебряных", "золотых" номеров не существует.

Есть абонентский номер, по которому конкретный оператор оказывает услуги связи своему абоненту. Также в соответствии с законом клиент имеет право сменить поставщика услуг, то есть оператора, не чаще, чем один раз в 60 дней, написав заявление. Ограничения существуют только лишь в случае задолженности перед предыдущим оператором и в случае неверных данных, которые абонент не сообщил в случае смены паспорта и так далее. Поэтому какие-то дополнительные взыскания, платежи, связанные с цифрами в номере, законом не предусмотрены.

То, что происходит сегодня с оператором Теле2, я считаю злоупотреблением правом. Абоненты вправе обратиться с жалобой и в Роскомнадзор, и в суд, так как фактически это искусственное удерживание абонентов, то есть создание некой вымышленной задолженности для того, чтобы формально оператор ссылался на невозможность переоформления номера в связи с наличием задолженности».

Ранее с аналогичными проблемами сталкивались клиенты и других операторов. Например, как писали пользователи в соцсетях, абоненты «МегаФона» не могли перейти к другим компаниям. Оператор объяснял это ошибками в документах. Нехватка абонентов — актуальная проблема для игроков рынка, рассказал гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «У каждой компании сейчас есть определенные трудности с набором абонентской базы. Особенно, когда раньше подключалось по 100 млн сим-карт ежегодно, а сейчас в лучшем случае набирается 1 млн в какой-то пропорции. У людей есть трудности. Операторы пошли опять в безлимитные тарифные планы, хотя уже неоднократно заканчивали с ними. Есть проблемы при переходе от одного оператора к другому, то есть с Mobile Number Portability.

Всегда есть какие-то ситуации, но это похоже на какой-то разгон информационной кампании. Хотя бы надо понимать, о чем идет речь, потому что как-то не совпадают вводные, ведь Т2 говорят, что это номер "платиновый". Но "платиновый" номер — это повторяющиеся как минимум последние пять-шесть цифр. Второй момент — если человек приобрел номер до 2022 года или он достался ему бесплатно, конечно же, покупать за деньги свой "выход" невозможно».

По данным ВЦИОМ, 40% россиян, которые пытались сохранить свой номер телефона при смене оператора связи, так и не смогли этого сделать. При этом официально перенести номер можно с 2013 года.

Ангелина Зотина