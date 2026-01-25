В Куйбышевском районе Самары из-за сильных морозов перемерзла линия водоснабжения

В Куйбышевском районе Самары в некоторых домах на ул. Калининградской, ул. Нефтяников и в Пугачевском тракте наблюдаются перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии сетей. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аварийные подразделения компании проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. Для жителей домов организован подвоз воды. Холодная вода замерзает в бойлерах, поэтому доставляется теплая вода.

«Дополнительно к работе приступает подрядная организация: уложим в грунт 700 метров водопроводной трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы, методом горизонтально-направленного бурения»,— говорится в сообщении «РКС-Самара».

Ориентировочное время перекладки участка — неделя.

Сабрина Самедова