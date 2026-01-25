Под Саратовом расследуют гибель охотника, который случайно убил себя в ДТП

24 января в Саратовской области во время ночной охоты в лесополосе Новобурасского района произошла авария, в результате которой погиб 37-летний мужчина. Сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

СКР усомнился в том, что гибель охотника была несчастным случаем

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двое граждан отправились на охоту на снегоходе. Один из них управлял транспортным средством, второй сидел сзади и держал ружье на плече. Во время движения водитель потерял контроль над снегоходом.

Снегоход занесло, и в результате несчастного случая пассажир случайно выстрелил себе в голову. Охотник скончался на месте происшествия.

Сегодня в региональном СУ СКР уточнили, что инцидент произошел 23 января на территории охотничьей базы. По данным следствия, водитель снегохода выстрелил из охотничьего ружья в 37-летнего напарника. Подозреваемый был задержан. Ведутся следственные действия, включая проведение экспертиз и опрос свидетелей. Следователи решают вопрос о мере пресечения для фигуранта.

