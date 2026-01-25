В Астрахани рано утром тушили пожар в таксомоторном парке на Энергетической
В Ленинском районе Астрахани 25 января в 04:02 произошел пожар в таксомоторном парке на ул. Энергетической, 2. На место прибыли 32 пожарных с девятью единицами техники, сообщили в пресс-службе МЧС.
Во время пожара сгорели два автобуса и ангар
Фото: МЧС России
Сгорел ангар и два автобуса. Общая площадь пожара составила 95 кв. м. Пострадавших не было.
МЧС выясняет детали пожара. Ведомству предстоит установить причину возгорания.