Полиция задержала подростка, стрелявшего в пассажира автобуса в Пушкине

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 16-летнего подростка, выстрелившего из пускового устройства в пассажира автобуса № 188 в Пушкине. Несовершеннолетнего опросили и передали законным представителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, у девятиклассника произошел конфликт с 59-летнем пассажиром. В ходе ссоры молодой человек выстрелил оппоненту в лицо. Пострадавший обратился в медучреждение, его отпустили в удовлетворительном состоянии.

У подозреваемого изъяли пусковое устройство. Возбуждено дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Артемий Чулков