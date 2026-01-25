Силы ПВО за сутки сбили 31 снаряд HIMARS и 68 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Кроме того, были сбиты две управляемые авиационные бомбы украинских вооруженных сил. В общей сложности за сутки силами ПВО перехвачено более ста воздушных целей.

В ходе отражения ночной воздушной атаки силами ПВО в Краснодарском крае были уничтожены 15 дронов, направленных в сторону региона. Падение обломков одного из них в Северском районе повредило высоковольтную линию электропередачи, в результате чего без света остался поселок Черноморский.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по региону за сутки выпущено 24 боеприпаса со стороны Украины, при этом зафиксирован самый массированный обстрел из HIMARS. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, о чем сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.