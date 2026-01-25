В США умер автор стратегии вакцинации от оспы

Американский врач и эпидемиолог Уильям Фейги, разработавший глобальную стратегию вакцинации от оспы, умер в Атланте в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Уильям Фейги

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Фейги умер вечером 24 января в своем доме. По словам его друга и коллеги Марка Розенберга, причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

В 1960-х годах Уильям Фейги участвовал в программе ВОЗ по искоренению оспы. Он разработал стратегию эпидемиологического надзора и «кольцевой вакцинации» для сдерживания распространения болезни. Его команда выявила инфицированных в африканских деревнях, изолировала их и вакцинировала всех, кто с ними контактировал. Затем они вакцинировали тех, кто контактировал со второй группой, а после — людей, которые собирались в крупных общественных местах. Эта стратегия помогла искоренить оспу в 1970-х годах.

С 1977 по 1983 год Уильям Фейги занимал должность директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В том числе он возглавлял первые меры реагирования США на эпидемию СПИДа.

В 2011 году господин Фейги написал книгу House on Fire: The Fight to Eradicate Smallpox, в которой описал свой опыт работы с больными оспой в разных странах мира. Барак Обама, который на тот момент был президентом США, наградил эпидемиолога президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц.