В Челябинске возобновили трамвайное движение по проспекту Победы

По проспекту Победы в Челябинске открыли трамвайное движение после присоединения временных путей к действующей сети из-за строительства метротрамвая. Маршруты №14, 15, 16 и 22 вновь начали курсировать по привычной трассе, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Движение по проспекту Победы изначально закрывалось с 16 по 26 января, однако вернуть трамваи на свои маршруты удалось раньше срока.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на проспекте Победы находится третья площадка, где возводится котлован для проходки тоннелей метротрамвая. С апреля 2025 года до июня 2027го на участке от улицы Краснознаменная до Косарева закрыто движение общественного транспорта.

Ольга Воробьева