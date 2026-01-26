Биография Дмитрия Медведева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Медведев Дмитрий Анатольевич родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил юрфак Ленинградского госуниверситета (1987), аспирантуру (1990). В 1989 году работал в предвыборном штабе Анатолия Собчака на выборах народных депутатов СССР, затем стал его советником на посту председателя Ленсовета (тогда же советником господина Собчака был Владимир Путин). Также работал экспертом возглавляемого господином Путиным комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Одновременно преподавал и занимался юридической практикой.

9 ноября 1999 года назначен заместителем руководителя аппарата правительства Дмитрия Козака. С 31 декабря 1999 года — заместитель, а с 3 июня 2000 года — первый заместитель главы администрации президента Александра Волошина. 30 октября 2003 года стал руководителем администрации. 14 ноября 2005 года назначен первым вице-премьером в правительстве Михаила Фрадкова, сохранил пост в кабинете Виктора Зубкова.

2 марта 2008 года избран президентом России. С мая 2012 года по январь 2020 года занимал должность премьер-министра РФ. 26 мая 2012 года избран председателем «Единой России». С 16 января 2020 года — заместитель председателя Совбеза РФ.

Кандидат юридических наук (тема диссертации — «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия»), доцент. Женат, есть сын.