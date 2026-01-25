В Сестрорецке саперы проверяют найденную в автобусе коробку
Саперы проверяют перемотанную коробку, обнаруженную в автобусе маршрута № 302 в Сестрорецке. Предмет оставили в общественном транспорте на остановке «Городская больница № 40», пишет 78.ru со ссылкой на источник.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Вокруг автобуса сформирована зона оцепления, движение по улице Борисова перекрыто.
По данным издания, на территории больницы, находящейся рядом с остановкой, никаких ограничений не вводилось.
UPD: в результате проверки ничего опасного не обнаружено. Автобус продолжил движение по маршруту.