В Сестрорецке саперы проверяют найденную в автобусе коробку

Саперы проверяют перемотанную коробку, обнаруженную в автобусе маршрута № 302 в Сестрорецке. Предмет оставили в общественном транспорте на остановке «Городская больница № 40», пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вокруг автобуса сформирована зона оцепления, движение по улице Борисова перекрыто.

По данным издания, на территории больницы, находящейся рядом с остановкой, никаких ограничений не вводилось.

UPD: в результате проверки ничего опасного не обнаружено. Автобус продолжил движение по маршруту.

Артемий Чулков