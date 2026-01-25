В 2025 году Татарстан увеличил объем экспорта халяльной продукции до $45 млн

Экспорт халяльной продукции из Татарстана в 2025 году достиг $45 млн, что в три раза превышает показатели предыдущего года. Об этом ТАСС сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

Около 80% экспорта приходится на кондитерские изделия. Для сравнения, в 2024 году экспорт халяльной продукции из региона составил 14 млн долларов, а в 2023 году — около 11 млн долларов.

По итогам 2024 года сертификацию по стандартам халяль в республике получили около 150 компаний. Они работают на рынках Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ, а также нашли новых партнеров в странах СНГ.

Влас Северин