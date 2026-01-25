Россия не исключает проведения с Белоруссией учений по отработке НСЯО

Россия не исключает, что в будущем может провести с Белоруссией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В июне 2024 года подразделения Вооруженных сил Беларуси участвовали во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России, отметил Алексей Полищук. Тогда армии обеих стран отрабатывали совместную подготовку к боевому применению НСЯО.

Проведение аналогичных учений в будущем не исключено при возникновении необходимости, сообщил Алексей Полищук. Планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны России и Белоруссии, добавил он.