Морозы до -35 градусов ожидаются в Тюменской области

В Тюменской области в период с 26 по 27 января ожидается резкое похолодание со среднесуточной температурой до -35°, сообщили в тюменском правительстве. Особенно низкие температуры прогнозируются в южных районах региона.

Власти рекомендуют ограничить время нахождения на улице и избегать длительных поездок на автомобиле в условиях сильных морозов, чтобы снизить риск переохлаждения.

Противопожарная служба напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании электроприборов и отопительных устройств. Не следует оставлять технику без присмотра, использовать поврежденные удлинители и запускать печи с помощью легковоспламеняющихся жидкостей.

В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.