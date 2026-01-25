Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Татспиртпром» официально перешел в собственность «Росспиртпрома»

АО «Татспиртпром» официально вошло в состав федерального АО «Росспиртпром», о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новый владелец указан в выписке как единственный акционер предприятия.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В декабре 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сделку по приобретению АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром», которое до этого принадлежало правительству Татарстана. По оценкам, рыночная стоимость сделки могла достигать 20–25 млрд рублей.

Влас Северин