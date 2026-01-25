«Татспиртпром» официально перешел в собственность «Росспиртпрома»
АО «Татспиртпром» официально вошло в состав федерального АО «Росспиртпром», о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новый владелец указан в выписке как единственный акционер предприятия.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В декабре 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сделку по приобретению АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром», которое до этого принадлежало правительству Татарстана. По оценкам, рыночная стоимость сделки могла достигать 20–25 млрд рублей.