«Татспиртпром» официально перешел в собственность «Росспиртпрома»

АО «Татспиртпром» официально вошло в состав федерального АО «Росспиртпром», о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новый владелец указан в выписке как единственный акционер предприятия.

В декабре 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сделку по приобретению АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром», которое до этого принадлежало правительству Татарстана. По оценкам, рыночная стоимость сделки могла достигать 20–25 млрд рублей.

Влас Северин