В Комсомольском районе Тольятти возможно отключение воды из-за прорыва трубы

В Комсомольском районе Тольятти произошло повреждение водовода на ул. Громовой, сообщил глава города Илья Сухих.

Аварийная бригада ООО «РКС-Тольятти» работает над устранением повреждения.

«Коллеги проинформировали, что в районе производства работ возможно временное отключение водоснабжения и изменение качества воды по мутности»,— написал Илья Сухих в своем Telegram-канале.

Для горожан подан бойлер с питьевой водой. Сейчас он находится у дома на ул. Л. Чайкиной, 85.

На месте также находятся сотрудники ООО «Автодоринжиниринг», которые расчистили решетки ливневой канализации. Подрядчик приступил к обработке проезжей части на ул. Ярославской и ул. Громовой, для того чтобы не допустить образования наледи на дорогах.

Сабрина Самедова