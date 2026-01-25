Ликвидируется юрлицо, управлявшее заводом совладельца «Камтэкс-Химпром»

ООО «Пермский завод бытовой химии» (ПЗБХ) находится в процессе ликвидации, свидетельствуют данные, весеннее в ЕГРЮЛ 23 января. Соответствующее решение было принято единственным участником общества Игорем Ивановым. Господин Иванов является совладельцем АО «Камтэкс-Химпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «ПЗБХ» было основано в начале 00-х на базе одного из цехов производителя химических веществ «Камтэкс-Химпрома». Согласно открытым данным, предприятие производило более десяти наименований товаров бытовой чистящей продукции. Согласно Rusprofile, в 2024 году выручка ООО составила 0 руб., чистый убыток — 73 тыс. руб.