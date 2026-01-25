В Ленобласти стартовал 57-й зимний марафон «Дорога жизни»

В воскресенье, 25 января, в Ленинградской области проходит 57-й зимний марафон «Дорога жизни», посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал «Разорванное кольцо»

Фото: Пресс-служба Смольного Мемориал «Разорванное кольцо»

Фото: Пресс-служба Смольного

Забег организуют правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также «Лига Героев». Генеральным партнером марафона выступила компания «Газпром».

В 2026 году организаторы ожидают более 7 тыс. участников — профессиональных спортсменов и любителей из регионов России и из-за рубежа. Маршрут пройдет по Дороге жизни — от мемориала «Разорванное кольцо» до мемориала «Цветок жизни». Участники смогут выбрать дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 42,2 км.

От станции метро «Ладожская» до мемориала «Разорванное кольцо» и всех стартовых точек организованы бесплатные автобусные маршруты. На трассе предусмотрено 11 пунктов питания и площадки для болельщиков.

В этом году марафон впервые проводится в онлайн-формате. Поддержать мероприятие удаленно можно с 15 января по 20 февраля.

Артемий Чулков