Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов

24 января ушел из жизни бывший министр оборонной промышленности СССР, экс-директор Ижевского механического завода Борис Белоусов. Он был последним руководителем этого ведомства перед распадом Советского Союза. Ему был 91 год. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Михайловича»,— говорится в сообщении. Карьеру он начал в 1956 году в должности старшего инженера. Позднее, с 1966-года, стал секретарем парткома Ижевского мотозавода. В 1969—1976 годах Борис Белоусов занимал должность заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС. В 1976—1980 годах господин Белоусов работал директором Ижевского механического завода.

В 1980 году Борис Белоусов стал замминистра оборонной промышленности СССР. В 1987-ом он возглавил Министерство машиностроения. В 1989—1991 годах он был руководителем Министерства оборонной промышленности. В 1991 году его назначили президентом Корпорации оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ», что была создана на базе бывшего Министерства оборонной промышленности СССР. Она состояла из 140 оборонных и конверсионных предприятий.

Господин Белоусов был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и удостоен Ленинской премии.