NYT: Трамп «отчитывал» премьера Дании по теме Гренландии 45 минут

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп провел 45-минутный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, посвященный вопросу Гренландии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники из европейских кругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Yves Herman / Reuters Метте Фредериксен

Фото: Yves Herman / Reuters

По данным издания, 7 января 2025 года, еще до вступления в должность, господин Трамп впервые допустил возможность использования военной силы для присоединения Гренландии к США. Как пишет NYT, господин Трамп «отчитывал» датского премьера 45 минут. Эта тема вызвала бурное обсуждение и стала поводом для напряженного разговора с госпожой Фредериксен на следующей неделе.

Датский премьер в интервью The New York Times отметила, что президент США «умеет говорить очень четко», а она сама тоже стремится формулировать свои мысли ясно. Тем не менее, она отказалась раскрывать подробности разговора, заявив, что «телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами».

Дональд Трамп неоднократно говорил, что США должны установить контроль над Гренландией для национальной безопасности. Он заявлял, что в противном случае остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались. По данным Axios, соглашение позволит США усилить военное присутствие на острове.