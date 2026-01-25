Зарубежные СМИ: Каковы итоги переговоров по Украине в Абу-Даби?

США допускают скорую встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, перед переговорами президентов России и Украины также могут пройти встречи делегаций в Москве или Киеве. Но для этого необходимо, чтобы следующий раунд трехсторонних обсуждений был «более прогрессивным». Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что контакты рабочих групп Россия—США—Украина продолжатся в Абу-Даби на следующей неделе. Трехсторонние встречи прошли 23 и 24 января. По данным украинских СМИ, на переговорах в Абу-Даби Россия настаивала на выводе ВСУ из Донбасса, но Киев с этим не согласился. При этом якобы стороны достигли значительного прогресса по военным вопросам. Среди них — возможное разведение сил, механизмы мониторинга прекращения огня и создание центра по контролю и координации режима тишины. Axios добавляет, что участники встречи «выглядели как друзья и действительно искали решения». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Двухдневные переговоры в Абу-Даби прошли в атмосфере взаимного уважения: в ходе встречи стороны затрагивали абсолютно любые вопросы, обсуждения никого не отпугнули, пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, украинская и российская делегации общались напрямую, а к концу второго дня контактов даже пообедали вместе. Источник издания в Киеве сообщил, что на переговорах действительно достигнут хороший прогресс, однако о скором завершении конфликта пока рано говорить. Нужно чтобы Кремль дал полномочия своим делегатам заключить сделку, рассказал корреспонденту Axios украинский чиновник.

Некоторые подробности трехсторонней встречи раскрывает и британская The Times. Газета со ссылкой на российского дипломата пишет, что Москва надеялась получить от Киева какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в итоге делегации из Кремля пришлось согласиться с американской позицией по этому вопросу. В чем суть предложений Белого дома, собеседник The Times так и не сообщил.

Reuters добавляет, что никаких признаков компромисса по территориям на переговорах не наблюдалось. При этом агентство отмечает, что Вашингтон по-прежнему давит на Киев, требуя пойти на уступки с целью скорейшего заключения сделки. Американские дипломаты надеются, что конкретные результаты будут достигнуты уже в ходе следующего раунда переговоров в воскресенье, 1 февраля.

По данным Politico, еще одним камнем преткновения стали гарантии безопасности. Украина и Евросоюз настаивают на вводе в страну контингента стран-участниц НАТО, чтобы предотвратить возобновление конфликта. Однако американцы ставят свои гарантии безопасности выше тех, что предлагает так называемая коалиция желающих. Москва категорически против варианта, согласованного Брюсселем и Киевом, и в этом вопросе Вашингтон скорее поддерживает Кремль. Собеседники издания также раскрыли детали обсуждений по экономическим аспектам. По их информации, обе стороны начинают представлять, какую именно пользу может принести мир каждой из них. Речь о плане процветания Украины, а также возможностях для России совершать деловые сделки с американскими партнерами.