Пожар с обрушением кровли произошел на свердловской птицефабрике «Рефтинская»

Пожар на территории птицефабрики «Рефтинская» (Свердловская область) произошел в ночь на 25 января. Как сообщили в региональном МЧС, пожар возник на объекте, предназначенном для выращивания птицы в пгт. Рефтинский Рефтинского городского округа. Площадь возгорания составила 400 кв. м, при этом повреждены стены производственного здания, а на площади 3 тыс. кв. м обрушилась кровля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области

В момент пожара цех находился в нефункционирующем состоянии, в здании не было людей и домашней птицы. Для тушения огня были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава. Огонь был локализован в 00:32, а открытое горение ликвидировано в 01:31 по местному времени. Сообщение о пожаре поступило в 22:04.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе птицефабрики, о причине пожара пока говорить рано, ее должны установить специалисты. Причиненный ущерб еще оценивается.

«Корпус был пустой, так как этого требует технология выращивания: птицу вырастили, перевели на убой в другую локацию, и когда корпус пустой, проходит обеззараживание (очистка)»,— объяснили «Ъ-Урал» в «Рефтинской».

ОАО «Птицефабрика "Рефтинская"» является крупнейшим птицеводческим предприятием на Среднем Урале. Птицефабрика была основана в 1981 году. В 2022 году АО, принадлежащее властям Свердловской области, перешло под управление ООО «Уральская агропромышленная группа» (УАГ). По данным сервиса Kartoteka.ru, по итогам 2024 года выручка компании составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 741,8 млн руб.

Мария Игнатова