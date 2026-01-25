На строительство подъезда к ферме в Татарстане направят 316 млн рублей

На строительство автомобильной дороги, ведущей к животноводческому комплексу вблизи села Тавели Мамадышского района Татарстана, выделили 316,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект направлен на строительство подъезда протяженностью 4,2 км. Подрядчику предстоит выполнить весь комплекс дорожных работ, включая устройство земляного полотна, оснований, асфальтобетонного покрытия, искусственных сооружений и обустройство дороги.

Строительство должно быть завершено до 11 ноября 2026 года. Финансирование осуществляется из бюджета республики и федерального бюджета.

Влас Северин