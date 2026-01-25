Дмитриев обвинил экс-еврокомиссара в ненависти к свободе слова и человечеству

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона ненавистником свободы слова и человечества. Об этом господин Дмитриев написал на своей странице в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Согласно Politico, цензор и ставленник Pfizer Тьерри Бретон “не ненавидит США”. Бретон просто ненавидит свободу слова и человечества»,— написал спецпредставитель президента РФ. Так он прокомментировал интервью господина Бретона изданию Politico. В нем экс-еврокомиссар называет запрет на въезд в США неоправданным, однако подчеркивает свою «проамериканскую позицию».

Тьерри Бретон — французский бизнесмен и политик, занимавший пост еврокомиссара с 2019 по 2024 год. Он был одним из главных разработчиков Закона о цифровых услугах (Digital Markets Act), который вступил в силу в Евросоюзе в марте 2024 года. США ввели санкции в отношении господина Бретона и четырех других европейских деятелей 23 декабря 2025 года. Вашингтон обвинил их в причастности к цензуре американских платформ и спикеров.